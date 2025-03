Addio Nike, il Liverpool torna a vestire Adidas: i tedeschi riempiranno Anfield di soldi

Il Liverpool cambia pelle. Dopo cinque stagioni con Nike, i Reds torneranno a vestire Adidas a partire dall’1 agosto 2025, grazie a un accordo multimilionario che, secondo i media britannici, porterà nelle casse del club oltre 60 milioni di sterline (circa 77 milioni di dollari) a stagione.

Per i tifosi di Anfield non si tratta di una novità: il marchio tedesco ha già firmato alcune delle maglie più iconiche della storia del club tra il 1985 e il 1996 e successivamente tra il 2006 e il 2012. Un ritorno che, nelle parole dell’amministratore delegato del Liverpool Billy Hogan, è carico di aspettative: “Siamo incredibilmente entusiasti di dare nuovamente il benvenuto ad Adidas nella famiglia Liverpool. Abbiamo vissuto grandi successi insieme e creato alcune delle maglie più memorabili del club. Adidas e Liverpool condividono l’ambizione della vittoria e non vediamo l’ora di scrivere un altro capitolo di questa storia”.

Una partnership strategica

L’accordo non riguarda solo l’aspetto estetico. In un’epoca in cui il marketing sportivo gioca un ruolo chiave nella competitività economica dei club, il Liverpool punta su un brand che offre una rete di distribuzione globale e una consolidata esperienza nel settore. L’obiettivo è chiaro: ampliare ulteriormente la propria presenza nei mercati internazionali, sfruttando la visibilità e la forza commerciale di Adidas.

Nike, un addio senza rimpianti?

Nonostante il contratto con Nike abbia garantito al club un ritorno economico di rilievo, la collaborazione non ha mai raggiunto lo stesso impatto emotivo e storico delle precedenti partnership con Adidas. La casa dell’iconico “baffo” ha fornito le divise per cinque stagioni, contribuendo ai successi recenti, ma senza riuscire a cementare un legame profondo con i tifosi. Il passaggio a Adidas potrebbe rappresentare un nuovo capitolo di successi, dentro e fuori dal campo.

L’attesa dei tifosi

Con l’ufficialità dell’accordo, inizia il conto alla rovescia per la presentazione delle nuove maglie. Il design e i dettagli delle future divise restano ancora un mistero, ma i fan già sognano un ritorno agli elementi classici che hanno reso celebri le storiche casacche Adidas del passato. Riuscirà il colosso tedesco a soddisfare le aspettative e a riportare il Liverpool sul tetto del calcio europeo?