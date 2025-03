L’OM perde in casa al 94′, De Zerbi ora rischia il secondo posto

Un gol all’ultimo respiro di Neil El Aynaoui ha gelato il Vélodrome e consegnato tre punti preziosissimi al Lens, che ha piegato il Marsiglia per 1-0 nella 25ª giornata di Ligue 1. Un colpo durissimo per la squadra di Roberto De Zerbi, che ora rischia di perdere il secondo posto in favore del Nizza, impegnato domenica contro il Lione.

Un incubo che si ripete

Non è la prima volta che il Marsiglia inciampa in casa contro il Lens. Il Vélodrome, un tempo roccaforte inespugnabile, si sta rivelando una terra di conquista per la squadra di Will Still, che nelle ultime cinque trasferte in Provenza ha trionfato quattro volte, perdendo solo nella scorsa stagione. Questa volta, il colpo di grazia è arrivato nel recupero, quando il colombiano Deiver Machado ha servito un pallone perfetto per El Aynaoui, che ha fulminato Gerónimo Rulli e fatto esplodere il settore ospiti.

Occasioni sprecate e un portiere insuperabile

Il Marsiglia ha costruito, attaccato, sfiorato più volte il gol, ma ha trovato sulla sua strada un Mathew Ryan in stato di grazia. Il portiere australiano ha disinnescato un siluro di Amine Gouiri, deviandolo sulla traversa, e si è ripetuto su una conclusione ravvicinata dello stesso attaccante. Nella ripresa, quando la pressione dei padroni di casa si è fatta ancora più intensa, Ryan ha abbassato la saracinesca con due interventi decisivi su Luis Henrique e Neal Maupay.

Conseguenze pesanti

Quella contro il Lens è la seconda sconfitta nelle ultime tre partite per il Marsiglia, che ora vede ridursi pericolosamente il vantaggio sul Nizza. I punti di distanza sono soltanto tre, e se la squadra di Haise dovesse imporsi contro il Lione, il secondo posto cambierebbe padrone. Un’eventualità che getterebbe un’ombra sulla stagione dell’OM, già lontano anni luce dal Paris Saint-Germain, capolista con un margine irraggiungibile (-16 a 9 giornate dalla fine).

Un Lens ritrovato

Per il Lens, invece, questa vittoria rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno. Reduci da quattro sconfitte consecutive, i giallorossi rialzano la testa e si rimettono in corsa per un posto in Europa. Ora, la zona top-six dista solo tre punti, con il Lione nel mirino. Ma il calendario non concede tregua: dopo l’impresa di Marsiglia, la squadra di Still dovrà dimostrare di saper dare continuità a questa serata perfetta.

Uno scenario incandescente

Per il Marsiglia il calendario non fa sconti. All’orizzonte c’è il Classique contro il PSG, un match che arriva in un momento delicatissimo. Senza una reazione immediata, il rischio di una stagione da dimenticare diventa sempre più concreto. Ma dopo la beffa del Vélodrome, De Zerbi dovrà trovare il modo di ricompattare una squadra che si gioca tutto nelle prossime settimane. Il Nizza osserva. E aspetta il suo momento.