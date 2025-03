Inter Miami, Mascherano parla delle condizioni fisiche di Messi

Javier Mascherano ha deciso di placare ogni ansia. Leo Messi non è infortunato, ha solo bisogno di riposo. Il tecnico dell’Inter Miami ha chiarito la situazione durante la conferenza stampa pre-match contro il Cavalier, valido per gli ottavi di finale della Concacaf Champions League. Nessun allarme, nessuna lesione: soltanto una scelta ponderata per evitare conseguenze peggiori.

Le parole di Mascherano

“Con il passare delle partite ha avvertito un po’ di stanchezza, una sovraccarico muscolare, e per questo abbiamo deciso che non partisse per Houston”, ha dichiarato Mascherano, con il tono di chi non vuole lasciare spazio a interpretazioni. L’argentino non ha preso parte al match vinto 4-1 dai suoi compagni contro il Dynamo, una decisione che ha scatenato preoccupazioni tra i tifosi. Ma il tecnico insiste: meglio un turno di riposo oggi che un lungo stop domani.

L’Inter Miami si gioca un passaggio importante nel torneo continentale, e la presenza di Messi resta un interrogativo. Mascherano non si sbilancia: “Le probabilità di vederlo in campo sono le stesse degli altri giocatori, decideremo domani”. Un messaggio che lascia aperta ogni ipotesi, compresa quella di un Messi a mezzo servizio.

Eppure, i numeri del fuoriclasse argentino in questa stagione non lasciano dubbi sulla sua centralità nel progetto del club. Due gol e due assist in tre partite, numeri che spiegano perché la sua gestione fisica sia diventata una questione di primaria importanza. Mascherano lo sa e gioca d’anticipo: perdere Messi per settimane sarebbe un danno ben più grave di una singola assenza.

Ora resta solo un dubbio: il numero 10 tornerà subito al suo posto o Mascherano preferirà ancora attendere? La risposta, sul campo.