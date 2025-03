Roma-Athletic, i baschi recuperano in extremis il loro miglior marcatore stagionale

La notizia che tutti i tifosi dell’Athletic Bilbao aspettavano è arrivata: Oihan Sancet sarà a disposizione per l’andata degli ottavi di Europa League contro la Roma di Claudio Ranieri. Un recupero sorprendente, che solo dieci giorni fa sembrava fuori portata. Ma il giovane talento navarro ha accelerato i tempi e si è guadagnato un posto tra i convocati per la trasferta italiana.

Un rientro inaspettato

L’ultima volta che Sancet aveva calcato il campo, la sua prestazione era stata brillante: un gol spettacolare contro il Valladolid, nel clamoroso 7-1 a San Mamés, prima di fermarsi per un infortunio muscolare. Il bollettino medico parlava chiaro: lesione moderata al retto femorale della gamba destra. Uno stop che, normalmente, avrebbe richiesto settimane di recupero. E invece, ecco il colpo di scena.

Lunedì l’attaccante si era limitato alla corsa, ieri si è allenato con il gruppo. Valverde, che fino all’ultimo ha predicato prudenza, ha deciso di portarlo a Roma. Certo, il rischio di una ricaduta esiste, e l’ultima parola arriverà solo dopo l’allenamento di rifinitura all’Olimpico. Ma la presenza del suo miglior marcatore stagionale è un segnale forte.

Valverde non vuole rischi

“Non possiamo permetterci di sbagliare”, ha detto il tecnico basco nella conferenza stampa prima della sfida contro l’Atlético Madrid. E proprio per questo motivo il suo approccio resterà cauto: nonostante la grande voglia di tornare in campo, Sancet potrebbe partire dalla panchina. Meglio non compromettere il percorso di recupero, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni dettaglio conta.

A differenza di Sancet, invece, non ci sarà Álvaro Djaló, ancora ai box per l’infortunio alla caviglia subito contro il Betis. Un’assenza pesante, che priva Valverde di un’alternativa importante sugli esterni.

La lista dei convocati

Oltre al rientro di Sancet, l’Athletic ha incluso nella lista dei 24 convocati tutti gli uomini della prima squadra, oltre al giovane portiere del Bilbao Athletic, Mikel Santos. Qualcuno dovrà restare fuori dalla lista definitiva, e il terzo portiere sembra il candidato più probabile.

L’elenco comprende: Unai Simón, Agirrezabala, Santos (portieri); Gorosabel, Lekue, De Marcos, Vivian, Paredes, Yeray, Nuñez, Yuri, Adama (difensori); Mikel Vesga, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Prados (centrocampisti); Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Canales, Unai Gómez, Guruzeta, Maroan Sannadi (attaccanti).

L’Athletic partirà dall’aeroporto di Loiu alle 10:30, atterrerà a Roma nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio sosterrà la rifinitura allo stadio Olimpico. La tensione cresce, così come l’attesa per sapere se Sancet sarà davvero della partita o se Valverde aspetterà ancora un po’ prima di rimettere in campo il suo uomo chiave.