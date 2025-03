PSG-Liverpool, ottavi con sapore di finale anticipata

Il Parco dei Principi sarà il teatro del primo atto di una sfida che profuma di finale anticipata. Paris Saint-Germain e Liverpool, due squadre abituate alle notti europee, si affrontano negli ottavi di finale di Champions League in un confronto che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo secondo.

Il cammino verso gli ottavi

Percorsi differenti hanno condotto le due formazioni a questo punto. Il PSG ha vissuto un girone tormentato, sfiorando l’eliminazione prima di conquistare l’accesso agli spareggi. Lì, la squadra di Luis Enrique ha dato una prova di forza spazzando via il Brest con un complessivo 10-0, risultato che ha cementato la fiducia in un gruppo che sembra aver trovato finalmente la giusta quadratura.

Dall’altro lato, il Liverpool di Arne Slot ha avuto un cammino più lineare, dominando la fase a gironi e assicurandosi la qualificazione con largo anticipo. Tuttavia, alcune incertezze lontano da Anfield gettano ombre sulla tenuta dei Reds, che hanno vinto solo due delle ultime cinque trasferte.

La rivincita di Dembélé

A catalizzare l’attenzione sarà il duello tra due dei protagonisti più attesi: Ousmane Dembélé e Mohamed Salah. Il francese, reduce da una stagione scintillante, ha l’opportunità di riscattare un’ombra del passato. Nel 2019, con la maglia del Barcellona, fallì un gol decisivo all’andata contro il Liverpool. Poi, la disfatta di Anfield con il clamoroso 4-0 che cancellò il 3-0 dell’andata. Adesso, Dembélé torna da protagonista, con numeri impressionanti: 18 gol in 13 partite nel 2025.

Sull’altra sponda, Salah, al centro di indiscrezioni di mercato per il suo contratto in scadenza, sta vivendo una stagione da incorniciare: 30 gol e 22 assist. Il leader tecnico dei Reds sa che il suo futuro potrebbe passare anche da questa sfida, in cui il Liverpool spera di far valere la propria esperienza internazionale.

I numeri e i precedenti

Le statistiche raccontano di un PSG dominante in casa, con appena 10 sconfitte nelle ultime 80 gare europee tra le mura amiche. Tuttavia, la tradizione contro le squadre inglesi non sorride ai parigini: solo due vittorie negli ultimi otto incontri. Il Liverpool, invece, ha dimostrato di sapersi esaltare nelle notti europee, con 16 vittorie nelle ultime 22 trasferte di Champions. Tuttavia, in Francia il bilancio recente è meno incoraggiante: nessun successo nelle ultime cinque apparizioni.

La battaglia a centrocampo

Se l’attenzione è puntata sugli attaccanti, il vero ago della bilancia potrebbe essere il centrocampo. Vitinha, in forma smagliante, ha dimostrato di poter incidere nelle partite decisive, con il PSG sempre vincente nelle ultime sette gare in cui ha trovato il gol. Dall’altra parte, Luis Díaz, letale quando segna: in stagione, il colombiano ha trovato la rete in otto partite e il Liverpool le ha vinte tutte.

La sentenza di Anfield

L’andata a Parigi dirà molto, ma la vera battaglia si consumerà sei giorni dopo a Anfield, dove il Liverpool vuole far valere il proprio fattore campo. In una sfida tra due colossi del calcio europeo, ogni dettaglio sarà determinante. La notte di Parigi darà le prime risposte. Ma il verdetto finale? Arriverà in Inghilterra.

Probabili formazioni PSG-Liverpool

Parco dei Principi, ore 21

PSG (4-3-3). Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelé, Doué

Allenatore: Luis Enrique

Liverpool (4-3-3). Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Diaz, Gakpo.

Allenatore: Arne Slot

Arbitro: Davide Massa (Italia)