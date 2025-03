Il Bayern ritrova Kimmich per il derby di Champions col Leverkusen in pieno caos per il mancato rinnovo

La vigilia di un grande appuntamento europeo porta sempre con sé un carico di tensioni, dubbi e colpi di scena. Per il Bayern Monaco, che si prepara ad affrontare il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Champions League, le notizie che arrivano dal centro sportivo di Säbener Straße sono un mix di speranza e preoccupazione.

Da un lato, il rientro di Joshua Kimmich dopo l’infortunio subito contro l’Eintracht Francoforte rappresenta una boccata d’ossigeno per Vincent Kompany, che potrà contare su uno dei suoi giocatori chiave in una sfida che potrebbe segnare una svolta nella sua stagione. Dall’altro, l’assenza di Aleksandar Pavlovic, fermato da un’improvvisa influenza, lascia il centrocampo bavarese con meno opzioni di rotazione.

Il ritorno di Kimmich e le incertezze sul futuro

Kimmich si è allenato regolarmente martedì, dissipando i dubbi sulla sua condizione fisica. L’assenza nella trasferta di Stoccarda aveva alimentato le speculazioni, già intense, sul suo futuro. Il Bayern Monaco, infatti, ha deciso di non rinnovargli il contratto, aprendo scenari di mercato che lo vedono potenzialmente lontano dalla Baviera la prossima stagione. Per il momento, però, il regista tedesco resta un punto fermo del progetto di Kompany, e il suo ritorno in campo è una garanzia di qualità e leadership.

Con Pavlovic fuori dai giochi, sarà lui a formare la diga di centrocampo insieme a Leon Goretzka, in un duello che si preannuncia decisivo contro il dinamismo del Leverkusen. La sfida tra i due club tedeschi va oltre la Champions League: i rossoneri guidano la Bundesliga e hanno già dimostrato di poter tenere testa ai giganti bavaresi.

Kompany a caccia della prima vittoria

Se per Kimmich questa potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni europee con la maglia del Bayern, per Vincent Kompany la sfida ha un significato altrettanto cruciale. Il tecnico belga non ha ancora battuto il Leverkusen da quando è arrivato a Monaco: due pareggi e una sconfitta il suo bilancio finora.

Le scelte per il suo undici titolare sembrano ormai definite. In porta ci sarà Manuel Neuer, protetto da una linea difensiva composta da Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae e Alphonso Davies. Davanti ai già citati Kimmich e Goretzka, il Bayern punterà sulla qualità di Michael Olise, Jamal Musiala e Harry Kane. Resta solo un dubbio: chi occuperà la fascia sinistra? La lotta è aperta tra Kingsley Coman, Leroy Sané e Serge Gnabry.

Un duello che può decidere una stagione

Il Bayern arriva a questa sfida in un momento di transizione, tra incertezze tattiche e voci di mercato, mentre il Leverkusen sogna di confermarsi come la squadra che può rompere l’egemonia bavarese in Germania. Kimmich, con la sua esperienza e il suo carisma, sarà in grado di cambiare l’inerzia di questa stagione? O il Leverkusen continuerà la sua ascesa? Mercoledì sera la risposta. E potrebbe non essere quella che tutti si aspettano.