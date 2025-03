Feyenoord-Inter, l’attesa di Van Persie: “I miei giocatori sono pronti”

Rotterdam si prepara a una notte di Champions League che promette tensione ed emozioni. L’Inter sbarca al De Kuip per l’andata degli ottavi di finale, trovando un Feyenoord guidato da un esordiente di lusso sulla panchina europea: Robin Van Persie. L’ex attaccante olandese, alla prima esperienza da tecnico nel torneo, trasmette fiducia e determinazione, consapevole della sfida che lo attende.

“È stata una settimana positiva, le sensazioni sono buone,” afferma Van Persie. Il Feyenoord arriva all’appuntamento dopo giorni di lavoro intenso, con una rosa condizionata dagli infortuni ma animata da uno spirito combattivo. “Abbiamo tante partite, ma i giocatori stanno dando il massimo,” sottolinea il tecnico, evidenziando la solidità mentale del gruppo.

L’Inter, un avversario impenetrabile

Le difficoltà per il Feyenoord non mancano, a partire dall’avversario. “L’Inter è una squadra molto forte, ha concesso un solo gol in Champions League,” riconosce Van Persie. Il riferimento alla fase difensiva dei nerazzurri è inevitabile: il sistema di Inzaghi ha dimostrato compattezza e pragmatismo, rendendo difficile trovare varchi. “Sanno difendere con ordine, ma anche attaccare con intelligenza. Dovremo giocare e difendere bene,” aggiunge, facendo leva sul fattore campo e sul supporto del pubblico olandese. “I tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo.”

Un occhio ai ricordi, uno al presente. Il tecnico del Feyenoord rievoca il doppio confronto del 2002, quando da giovanissimo entrò in campo nella semifinale di Coppa UEFA contro i nerazzurri. “Avevo un piccolo infortunio, ma riuscimmo a passare il turno con un po’ di fortuna e tanta solidità difensiva.” Una storia che oggi potrebbe ripetersi, con una nuova generazione chiamata a sovvertire il pronostico.

Le assenze e la sfida contro il tempo

Il Feyenoord si presenta all’appuntamento con qualche problema di formazione. “Abbiamo diversi infortuni, ma dobbiamo concentrarci su chi c’è. I ragazzi si allenano con un ritmo straordinario e trasmettono divertimento. Questo significa che sono pronti.” Il forfait di Read per squalifica rappresenta un ostacolo, ma Van Persie lascia intendere che il suo sostituto sarà una “piccola sorpresa”.

Sul fronte individuale, c’è spazio anche per un elogio a Paixao, talento in rampa di lancio. “Può ancora crescere, ma ha le qualità per giocare a un livello superiore. È disposto a imparare e ha lo spirito giusto per arrivare in alto.” Parole che suonano come un’investitura, anche se il tecnico spera di poter contare su di lui ancora a lungo.

L’entusiasmo di Van Persie è palpabile, ma la realtà dice che il Feyenoord dovrà compiere un’impresa. Davanti, c’è una squadra che non concede nulla e sa colpire al momento giusto. Il tecnico olandese ha fiducia nei suoi uomini, ma basterà per ribaltare i pronostici? La risposta arriverà sul campo, in una notte che potrebbe cambiare tutto.