Tra i convocati dell’Argentina, 2 giocatori del Bologna e 2 del Como! Ecco la prelista di Scaloni

A cento giorni dalla sua dichiarazione sulla necessità di un rinnovamento, Lionel Scaloni ha reso nota la lista dei preconvocati per le prossime sfide dell’Argentina nelle qualificazioni mondiali. Due partite dal peso specifico notevole: il 21 marzo contro l’Uruguay, in trasferta, e il 25 contro il Brasile, nel Monumental. L’elenco, composto da 33 giocatori, riflette una combinazione di continuità e novità, segno di un equilibrio che lo staff tecnico sta cercando di costruire.

I nuovi innesti: occhi puntati su Echeverri e la linea verde

La chiamata che ha sorpreso più di tutti è stata quella di Claudio Echeverri. Il talento cresciuto nel River Plate, oggi nel Manchester City, ha impressionato nel Sudamericano Sub-20, meritandosi un posto tra i grandi. Con lui, tra i volti nuovi, ci sono due nomi che stanno facendo bene in Serie A: Santiago Castro e Benjamín Domínguez, entrambi in forza al Bologna e protagonisti di una stagione di crescita. Nico Paz, in prestito al Como, continua a ricevere fiducia dallo staff tecnico, così come Máximo Perrone, che dopo un buon avvio ha rallentato a causa di un infortunio.

La spina dorsale resta solida

Nonostante il rinnovamento, Scaloni non ha voltato le spalle alla struttura che ha portato l’Argentina al trionfo mondiale in Qatar. Lionel Messi guida ancora la spedizione, forte di una preparazione accurata con l’Inter Miami. Al suo fianco, punti fermi come Cristian Romero, che torna dopo un infortunio, e Nicolás Otamendi, pilastro inamovibile nel Benfica. Anche Germán Pezzella rimane nel giro, pur alternandosi con Montiel nel River.

A centrocampo, la continuità è evidente: Alexis Mac Allister mantiene un ruolo chiave nel Liverpool, così come Enzo Fernández, che, nonostante le difficoltà del Chelsea, continua a essere una pedina fondamentale. Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios e Leandro Paredes completano un reparto dove esperienza e dinamismo si intrecciano.

Il peso dell’attacco: Lautaro e le alternative

Se Messi rappresenta il faro, il vero motore offensivo continua a essere Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter viaggia a ritmi da leader, mentre alle sue spalle si moltiplicano le opzioni. Julián Álvarez rimane una risorsa fondamentale, così come Paulo Dybala, che sta tornando ai suoi livelli migliori con la Roma. Giuliano Simeone e Ángel Correa, grazie alla loro versatilità, offrono alternative preziose.

Scaloni ha voluto premiare chi garantisce continuità nei club, come aveva anticipato a novembre con il suo celebre monito: “Abbiamo bisogno che giochino”. Un segnale chiaro ai giovani, ma anche un messaggio ai veterani: per restare nel gruppo, il minutaggio è fondamentale. La Selección si avvicina a una nuova fase, in cui passato e futuro cercano di fondersi.

La sfida, adesso, è vedere se questa miscela saprà reggere l’urto delle due partite che si avvicinano. Due test senza appello, due serate in cui la nuova Argentina dovrà dimostrare di essere già pronta per il futuro.