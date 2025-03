In League One una delle espulsioni più veloci nella storia del calcio: Marquis fuori dopo 7 secondi [VIDEO]

Un’entrata scomposta, un cartellino rosso immediato e una partita segnata irrimediabilmente fin dai primi istanti. Il capitano dello Shrewsbury Town, John Marquis, ha scritto una pagina poco invidiabile della League One, venendo espulso dopo appena sette secondi dall’inizio della sfida contro il Peterborough United. Un record che non solo complica il cammino della sua squadra, ma lo proietta nella lista dei giocatori protagonisti di alcuni degli espulsioni più rapide della storia del calcio.

Un avvio shock: rosso diretto e gol subito

Il fischio d’inizio è appena risuonato al Weston Homes Stadium, quando un intervento del centravanti 32enne su Sam Hughes accende immediatamente il match. L’arbitro non ha esitazioni: braccio alto, colpo al volto dell’avversario, rosso diretto. La partita per lo Shrewsbury si fa subito in salita, e otto minuti più tardi il Peterborough ne approfitta con Tayo Edun, che insacca il gol del vantaggio. Con un uomo in meno e un avversario in controllo, la serata prende una piega che appare già segnata.

La reazione di Ainsworth: “Non era da rosso”

Nel post-gara, il tecnico dello Shrewsbury Gareth Ainsworth ha difeso il suo capitano, contestando la severità del provvedimento:

“John è devastato nello spogliatoio. Non ha cercato di colpire l’avversario con il gomito, ha solo provato a proteggere la posizione. C’è una differenza enorme tra un gesto pericoloso e un’aggressione volontaria.”

Secondo Ainsworth, la decisione dell’arbitro è stata influenzata dalla reazione del pubblico e della panchina avversaria:

“I tifosi chiedevano l’espulsione, la panchina era su tutte le furie. Il direttore di gara si è trovato sotto pressione, ma un cartellino giallo sarebbe stato più appropriato.”

Un precedente poco invidiabile

L’episodio di Marquis riporta alla mente altre espulsioni lampo che hanno fatto la storia del calcio inglese. Nel 1999, Kevin Pressman, portiere dello Sheffield Wednesday, fu espulso dopo 13 secondi per aver toccato il pallone con le mani fuori area in una sfida contro il Wolverhampton Wanderers. Nel 2007, un’altra espulsione clamorosa vide protagonista Keith Gillespie, che con la maglia dello Sheffield United ricevette il rosso appena entrato in campo, per una gomitata in un match di Premier League contro il Reading.

Una classifica sempre più preoccupante

La sconfitta complica ulteriormente la stagione dello Shrewsbury, che resta inchiodato all’ultimo posto della League One con 27 punti in 34 partite. La lotta per la salvezza si fa sempre più ardua, e l’assenza di Marquis nel prossimo match rischia di pesare ulteriormente. Il tempo per risalire c’è ancora, ma l’episodio di Peterborough potrebbe lasciare strascichi ben oltre il risultato finale.