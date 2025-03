Biereth implacabile, terza tripletta consecutiva in casa e il Monaco risale al terzo posto

Ci sono giocatori che hanno bisogno di mesi per lasciare il segno in una nuova squadra. E poi c’è Mika Biereth. Il danese arrivato a gennaio dallo Sturm Graz ha impiegato appena sette partite per diventare il trascinatore del Monaco, firmando il suo terzo hat-trick in Ligue 1 (tre triplette consecutive in casa) e spingendo i biancorossi al successo per 3-0 contro il Reims.

Una vittoria necessaria dopo un periodo altalenante, segnato da due sconfitte nelle ultime tre uscite. Un successo che restituisce ai monegaschi il terzo posto in classifica, agganciando il Nizza a quota 43 punti. Ma il protagonista assoluto, ancora una volta, ha un solo nome.

La firma di Biereth

La serata del Monaco è decollata al 34’, quando Caio Henrique ha pennellato un cross dalla sinistra e Biereth, letale in area, ha girato in porta il pallone del vantaggio. Appena cinque minuti dopo, il danese si è ripetuto con un colpo preciso sul primo palo, sfruttando un’ingenuità della difesa del Reims. Due tiri, due gol. La sintesi perfetta della sua capacità di trasformare ogni occasione in oro.

Il Reims ha provato a reagire, ma la manovra offensiva è rimasta impantanata nella confusione e nella solidità difensiva del Monaco. Il colpo di grazia è arrivato al 51’, quando Biereth ha chiuso il match con il tap-in del 3-0 dopo un rimpallo in area. A quel punto, il risultato era scritto. Ma non tutto è andato secondo i piani.

Un finale amaro

A undici minuti dalla fine, la serata perfetta si è trasformata in un possibile incubo. Biereth ha accusato un problema fisico ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Lo Stade Louis II, che pochi minuti prima aveva esultato per il suo terzo hat-trick in poche settimane, ha trattenuto il fiato. La portata dell’infortunio non è ancora chiara, ma un’eventuale assenza del danese potrebbe rappresentare un colpo durissimo per la squadra di Adi Hütter.

Intanto, il Monaco si gode i tre punti e la risalita in classifica, mentre il Reims continua il suo periodo nero, incapace di segnare da cinque partite e pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Ma ora, tutti gli occhi sono puntati su un’unica domanda: quanto sarà grave lo stop di Biereth?