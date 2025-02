Lo Sporting Lisbona resta in corsa per il “double” campionato-coppa

Lo Sporting Lisbona tiene accesa la fiamma della stagione perfetta. La formazione di Rui Borges, attuale capolista della Primeira Liga, ha superato il Gil Vicente per 0-1, conquistando un posto nelle semifinali della Coppa di Portogallo. Un gol di Zeno Debast, su assist di Viktor Gyökeres, ha regalato ai biancoverdi una vittoria sofferta ma cruciale per il cammino verso il “doblete”, “double” o doppietta che dir si voglia.

Un primo tempo a tinte rossoblù

Il match, giocato allo stadio Cidade de Barcelos, ha visto i padroni di casa partire con grande intensità. Il Gil Vicente, spinto dal proprio pubblico, ha imposto il proprio ritmo, mettendo in difficoltà uno Sporting poco incisivo e privo della fluidità di manovra che lo contraddistingue in campionato. I primi 45 minuti si sono chiusi senza reti, ma con un chiaro predominio della formazione di Rui Borges, capace di limitare le incursioni degli ospiti.

La svolta firmata Debast

Dopo l’intervallo, il copione è cambiato. Lo Sporting ha iniziato a risalire il campo con maggiore autorità, trovando più spazi tra le linee avversarie. La chiave di volta è arrivata al 68’, quando Gyökeres ha servito un pallone preciso a Debast, che dalla distanza ha lasciato partire un tiro imparabile per Andrew Ventura. Un gol pesante, che ha infranto le speranze del Gil Vicente.

L’episodio che chiude il match

Come se non bastasse, il Gil Vicente ha visto complicarsi ulteriormente la serata quando, appena tre minuti dopo il vantaggio ospite, Zé Carlos ha rimediato la seconda ammonizione. Con l’inferiorità numerica e pochi minuti a disposizione, i rossoblù hanno tentato il tutto per tutto. Nel finale, la squadra di casa ha addirittura trovato il gol del pareggio, ma la rete è stata annullata per fuorigioco al minuto 89.

Ora il Rio Ave

Il prossimo ostacolo per lo Sporting sarà il Rio Ave, attualmente 11° in campionato. La squadra di Luís Freire ha staccato il pass per le semifinali superando il modesto São João de Ver, club di terza divisione. Un avversario abbordabile sulla carta, ma in Coppa le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Lo Sporting è consapevole che il cammino verso la finale non è ancora concluso… e il sogno dell’accoppiata campionato-coppa è ancora tutto da scrivere.