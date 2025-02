Juninho lascia il Midtjylland e torna in Brasile: lo compra l’Internacional

Lo Sport Club Internacional ha ufficializzato l’arrivo di José Carlos Ferreira Júnior, noto come Juninho, dal Midtjylland. Il difensore brasiliano, 30 anni, lascia la squadra campione di Danimarca con effetto immediato per fare ritorno in patria.

Secondo quanto riportato da Tipsbladet, il club di Porto Alegre verserà una cifra di 11,2 milioni di corone danesi (circa 1,5 milioni di euro) per assicurarsi le prestazioni del centrale difensivo. L’accordo, tuttavia, prevede una serie di bonus che potrebbero far lievitare l’operazione fino a 18,5 milioni di corone danesi (circa 2,4 milioni di euro), a seconda del raggiungimento di specifici obiettivi.

Il saluto di Midtjylland

La partenza di Juninho segna la fine di un capitolo importante per il club danese, con cui il brasiliano ha conquistato sia il campionato danese che la coppa nazionale dal suo arrivo nel 2021. Con cinque reti all’attivo, il difensore si è distinto non solo per il contributo in campo, ma anche per il suo atteggiamento fuori dal rettangolo di gioco.

“Juninho ha sempre dimostrato grande professionalità e lealtà durante il suo periodo con noi. È stato un elemento fondamentale della squadra, dando sempre il massimo sia da titolare che dalla panchina”, ha dichiarato Peter Sand, direttore sportivo del FC Midtjylland. “Gli auguriamo il meglio per il futuro e siamo certi che la sua esperienza in Danimarca lo aiuterà nella nuova avventura in Brasile”.

Un ritorno atteso

Il trasferimento rappresenta un passo significativo nella carriera del difensore, che dopo tre anni in Europa torna in Serie A brasiliana con la volontà di ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’Internacional. Il club di Porto Alegre, alla ricerca di solidità difensiva, punta sulle sue qualità tattiche e fisiche, maturate in un campionato esigente come quello danese.

Per ora, Juninho si trova ancora in Danimarca, ma il suo arrivo in Brasile è previsto per la prossima settimana. E a Porto Alegre l’attesa cresce: l’Internacional ha trovato il suo nuovo pilastro difensivo, ma resta da capire quanto tempo impiegherà per imporsi. La sfida è appena cominciata.