Osimhen, è corsa a due tra Manchester United (che offre un giocatore) e Arsenal: ecco perché sono favoriti i gunners

La stagione di Victor Osimhen si avvicina a una svolta definitiva. Dopo il prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano si prepara a lasciare definitivamente il Napoli, con la Premier League che sembra essere la sua prossima destinazione. Manchester United e Arsenal si stanno già muovendo per lui, e le trattative potrebbero entrare presto nel vivo.

Lo United cambia rotta: Osimhen al centro del nuovo progetto

Il Manchester United sta attraversando una stagione complicata. Nonostante gli investimenti degli ultimi anni, la squadra di Ruben Amorim fatica a trovare continuità, come dimostra l’attuale 14º posto in classifica. La dirigenza sta pianificando un nuovo corso e, tra le priorità del prossimo mercato, c’è il rafforzamento del reparto offensivo.

In questo scenario, Osimhen è diventato un obiettivo chiave. L’attaccante nigeriano, che con il Galatasaray ha ritrovato fiducia e continuità, viene visto come il profilo ideale per dare una scossa alla fase realizzativa della squadra. Ma per arrivare a lui, i Red Devils dovranno prima liberare spazio in rosa.

Hojlund nella trattativa: la proposta dello United al Napoli

Uno dei nodi principali riguarda Rasmus Hojlund. Il danese, arrivato nel 2023 dall’Atalanta per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, non ha convinto appieno e potrebbe essere sacrificato per facilitare l’operazione Osimhen. Secondo fonti vicine al club, il Manchester United avrebbe già avanzato una proposta al Napoli: 40 milioni di euro più il cartellino di Hojlund.

L’interesse degli azzurri per il danese non è una novità. Già in passato il nome dell’ex Atalanta era stato accostato alla società partenopea, soprattutto quando Cristiano Giuntoli era alla guida dell’area sportiva. Resta da capire se il nuovo corso dirigenziale del club campano consideri l’attaccante un profilo adeguato per raccogliere l’eredità di Osimhen.

Arsenal all’assalto: pronti a pagare la clausola?

Mentre il Manchester United prova a tessere la sua strategia, dall’Arsenal arrivano segnali di un approccio più diretto. Secondo il giornalista nigeriano Buchi Laba, vicino all’entourage di Osimhen, i Gunners sarebbero pronti a versare l’intera clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante.

L’Arsenal, in piena corsa per la Premier League, vede in Osimhen il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo. La società londinese avrebbe già avviato i primi contatti ufficiali, dimostrando una determinazione che potrebbe mettere in difficoltà lo United nella corsa al giocatore.

Il futuro di Osimhen: Premier all’orizzonte

Con due offerte già sul tavolo e un’estate che si preannuncia movimentata, il destino di Osimhen sembra ormai segnato: la Premier League è pronta ad accoglierlo. Resta solo da capire chi farà il passo decisivo per assicurarsi uno degli attaccanti più richiesti del mercato.

L’Arsenal ha messo in chiaro le sue intenzioni, lo United studia la contromossa. Chi avrà la meglio? La risposta arriverà nei prossimi mesi.