Altra papera colossale di Onana, al Manchester United tutti contro l’ex Inter

Il Manchester United si ritrova nuovamente a fare i conti con un problema tra i pali. André Onana, arrivato con grandi aspettative dall’Inter, sta attraversando un nuovo momento critico che alimenta il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Gli errori si accumulano e la pazienza sembra essere arrivata al limite. L’ultimo episodio si è consumato nella vittoria sofferta contro l’Ipswich Town, dove le incertezze del portiere camerunese hanno riacceso le critiche.

Errori che pesano

Nonostante la vittoria in inferiorità numerica, il Manchester United ha vissuto momenti di grande difficoltà, molti dei quali legati alle incertezze del proprio portiere. Onana è stato protagonista in negativo su entrambi i gol subiti. Nel primo caso, una lettura errata della traiettoria e una mancata comunicazione con la difesa hanno regalato un’occasione d’oro all’avversario Philogene, che ha insaccato a porta sguarnita. Nel secondo, una nuova uscita avventata ha consentito allo stesso Philogene di servire un assist vincente.

Le reazioni di club e tifosi

La reazione dell’ambiente non si è fatta attendere. Old Trafford ha manifestato la propria disapprovazione e tra gli spalti l’insofferenza è sempre più palpabile. Se nelle prime settimane gli errori di Onana potevano essere visti come semplici incidenti di percorso, ora la situazione appare insostenibile. Rio Ferdinand, storico ex difensore dello United, ha espresso perplessità sulla capacità del portiere di gestire la pressione della Premier League. “Ha avuto un inizio terribile, non capisco il motivo di alcune sue scelte”, ha dichiarato nel post partita.

Anche Robbie Savage, noto opinionista ed ex giocatore, ha criticato la mancanza di lucidità dell’estremo difensore. “Non c’era bisogno di uscire in quella situazione, doveva fidarsi del compagno e restare in posizione”, ha affermato con tono severo. Le osservazioni più dure, però, sono arrivate da Massimo Taibi, un portiere che a Manchester conosce bene il peso della pressione. “André, sei uno dei migliori in Europa, ma in Inghilterra non stai rendendo come dovresti. Se la situazione non cambia, forse è meglio separarsi”, ha sentenziato senza mezzi termini.

Un futuro incerto

Il nome di David De Gea torna prepotentemente nei discorsi dei tifosi. Il portiere spagnolo, oggi alla Fiorentina, è rimpianto da molti, visto il suo rendimento solido in Serie A. L’investimento su Onana, voluto fortemente da Erik ten Hag, sembra sempre più difficile da giustificare. Con l’orizzonte della prossima sessione di mercato, inizia a farsi strada una domanda inevitabile: il Manchester United punterà ancora su Onana o cercherà un’alternativa?

Per ora, il camerunese ha ancora il tempo per invertire la rotta. Ma la Premier League non aspetta, e la pazienza di club e tifosi si sta esaurendo.