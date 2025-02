Super Lig Turchia, giornata monopolizzata dal derby di Istanbul che lancia il Galatasaray verso il titolo

La Super Lig turca aveva cerchiato questa giornata sul calendario: il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce era molto più di una semplice partita. In palio c’era un pezzo di titolo, una dimostrazione di forza e, come sempre, una rivalità che supera il rettangolo verde. Ma dopo giorni di attesa e tensione crescente, l’epilogo è stato uno 0-0 che ha lasciato più domande che risposte.

Un derby teso, ma senza fuochi d’artificio

L’atmosfera era elettrica, il pubblico infuocato. Il Galatasaray aveva la possibilità di mettere una mano sulla 25ª Super Lig della sua storia, mentre Fenerbahce sperava di riaprire la corsa accorciando il distacco. Eppure, il match è stato più un esercizio di nervi che di gioco.

Il copione è stato chiaro sin dall’inizio: i padroni di casa hanno mantenuto il controllo del possesso, cercando varchi contro un Fenerbahce prudente, compatto e pronto a sfruttare eventuali ripartenze. L’unico vero brivido è arrivato su un colpo di testa di Alexander Djiku, deviato in angolo da un attento Fernando Muslera. Per il resto, poche emozioni, molta tensione.

E così, mentre lo 0-0 lasciava intatta la distanza di sei punti tra le due squadre, la sensazione è stata che sia stato il Galatasaray ad uscirne più soddisfatto con un vantaggio psicologico pesante. In caso di arrivo a pari punti, infatti, sarebbero i giallorossi a trionfare grazie agli scontri diretti.

Lemina e Akcicek, dominatori silenziosi

Nonostante la partita non abbia brillato per spettacolo, alcuni singoli si sono messi in mostra. Mario Lemina è stato il padrone assoluto del centrocampo, una presenza dominante che ha neutralizzato qualsiasi tentativo di manovra del Fenerbahce. Se la gara è rimasta bloccata, il merito è anche suo.

Dall’altra parte, il 19enne Yusuf Akcicek ha offerto una prestazione solida in difesa, dimostrando personalità e maturità accanto a un veterano come Milan Skriniar. La Turchia, storicamente carente di difensori centrali di livello internazionale, potrebbe aver trovato un talento prezioso per il futuro.

Mourinho tra difesa e polemiche

Se in campo il Fenerbahce ha scelto un approccio cauto, fuori dal campo José Mourinho ha mantenuto la sua cifra stilistica: polemiche e dichiarazioni incendiarie. L’allenatore portoghese ha nuovamente attaccato il sistema arbitrale turco, lamentandosi di una presunta disparità di trattamento e di una lega condizionata dalle decisioni arbitrali.

Le sue parole hanno scatenato l’ennesima guerra dialettica con il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, che non ha perso l’occasione per rispondere: “Mourinho è il solito piagnone, non è riuscito a batterci e ora cerca scuse”.

Ma la polemica più accesa è esplosa in serata, quando il Galatasaray ha accusato Mourinho di razzismo, citando una frase pronunciata nel post-partita in cui il portoghese avrebbe definito lo staff giallorosso “saltellante come scimmie“. Accusa grave, immediatamente respinta dal Fenerbahce con un comunicato ufficiale: “Il commento è stato decontestualizzato e distorto in modo malizioso”.

Un finale aperto, dentro e fuori dal campo

La Super Lig non ha ancora emesso il suo verdetto, ma il derby ha lasciato un segnale chiaro: il Galatasaray ha la strada spianata verso il titolo. Tuttavia, le tensioni fuori dal campo non si placheranno facilmente. La battaglia tra i due club continua, tra polemiche arbitrali e accuse reciproche. Ma il calcio giocato saprà ancora prendersi la scena?

Il tempo lo dirà. O forse, servirà un altro derby per mettere davvero la parola fine.