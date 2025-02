MLS, la prima assoluta del San Diego FC (con assist di Lozano, ex Napoli) è un trionfo! [VIDEO]

Il San Diego FC ha fatto il suo debutto ufficiale nella Major League Soccer con una vittoria che ha subito catturato l’attenzione. La squadra californiana, nata pochi mesi fa, ha esordito contro un avversario di primo livello, i Los Angeles Galaxy, campioni in carica della competizione. E l’impatto non poteva essere migliore: un secco 0-2 in trasferta che porta con sé più di un segnale per il futuro.

I protagonisti del San Diego FC

Alla guida del San Diego FC c’è Mikey Varas, tecnico di 42 anni con un’esperienza maturata principalmente nelle selezioni giovanili degli Stati Uniti. Nonostante il curriculum non altisonante, la sua squadra ha mostrato una compattezza e un’organizzazione sorprendenti, qualità che hanno messo in difficoltà i Galaxy fin dal primo minuto.

Tra i protagonisti della serata spicca il nome di Anders Dreyer. L’esterno danese, con una doppietta, ha firmato i primi gol della storia del club nella massima divisione statunitense. Dreyer, già noto per le sue qualità offensive, ha sfruttato alla perfezione le occasioni create dai compagni, mettendo in mostra freddezza sotto porta e un’ottima capacità di lettura del gioco.

Non è passata inosservata la presenza in campo di giocatori di grande esperienza. Il San Diego FC può contare su elementi come Hirving Lozano, attaccante messicano ex Napoli e autore dell’assist per il gol dello 0-1, e Luca de la Torre, ex Celta Vigo, che ha dato equilibrio al centrocampo. Sul fronte opposto, i Galaxy hanno schierato il nuovo acquisto Marco Reus, che, pur mostrando sprazzi del suo talento, non ha potuto impedire la sconfitta della sua squadra. L’assenza di Riqui Puig, ancora in fase di recupero da un infortunio, ha privato i Galaxy di un’importante fonte di creatività.

Ora resta da capire quale sarà il vero valore del San Diego FC nel lungo periodo. Una vittoria d’esordio è senza dubbio incoraggiante, ma la MLS è un campionato complesso, ricco di insidie e squadre pronte a contendersi il titolo. Questo successo rappresenta solo il primo capitolo di una storia ancora tutta da scrivere. La prossima sfida potrebbe già essere un banco di prova decisivo…