Ranking Fifa ottobre 2023: podio invariato, l’Italia resta nona. Venezuela nella top 50, Croazia giù

Sono state 165 le partite internazionali nel mese di ottobre: in Sudamerica si giocano già le qualificazioni Mondiali, in giro per il mondo ci sono invece i match di qualificazioni alle competizioni cotinentali senza dimenticare la Concacaf Nations League. Andiamo a vedere quali sono stati i movimenti più rilevanti nel Ranking Fifa per nazionali.

Argentina sempre leader

La top 5 rimane invariata: i campioni del mondo dell’Argentina restano saldamente primi, seguiti da Francia, Brasile, Inghilterra e Belgio. Occhio però ai verdeoro che, dopo un punto in due partite contro Venezuela e Uruguay, rischiano il podio a vantaggio della nazionale di Southgate, lanciatissima. Sono due le nazionali che invece guadagnano posizioni nella top 10: sia Portogallo (6°) e Spagna (8°) guadagnano due posti, mentre Olanda e Italia restano stabili in settima e nona posizione. Chi, allora, è sceso nel ranking Fifa? E’ la Croazia che è in assoluto la nazionale che ha perso più punti mese su mese (-35,95) e 4 posizioni, assestandosi al decimo posto.

Chi ha guadagnato più posizioni nel Ranking Fifa di ottobre?

Va poi segnalato il ritorno del Venezuela nella top 50 del Ranking Fifa: la “vinotinto” è l’unica nazionale sudamericana a non aver mai disputato una fase finale del Mondiale ma i risultati delle prime 4 giornate lasciano ben sperare in vista del 2026. Il Venezuela, 49°, prende di fatto il posto della Costa d’Avorio che scende dal 50esimo al 52esimo posto. Menzioni d’onore per le nazionali che hanno guadagnato più posti: Galles (28°, +5), la Turchia di Montella già qualificata per l’Europeo (38°, +4), Slovenia (54°, +5) e la Bielorussia che torna nella top 100 (100°, +5). Il Kosovo raggiunge il suo massimo storico (105), passi in avanti anche per il Bangladesh (183°, +6) ma la nazionale che in assoluto ha guadagnato più posizioni (e più punti rispetto allo scorso mese) è la Lituania, +9, salendo al 134esimo posto.