Qualificazioni Europei 2024, l’Austria è l’ottava qualificata; vittorie cruciali per Slovacchia e Olanda

In una serata funestata dall’attentato di Bruxelles dove hanno perso la vita due tifosi svedesi e dalla conseguente sospensione di Belgio-Svezia (i giocatori non sono rientrati in campo dopo l’intervallo, il risultato era di 1-1), la corsa ad Euro 2024 ha vissuto tappe fondamentali per diverse nazionali. A cominciare dall’Austria che ha giocato e vinto nel pomeriggio in Azerbaijan diventando così l’ottava squadra certa di partecipare alla rassegna continentale dopo Germania, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna, Scozia e Turchia. Vicine all’obiettivo anche Olanda e Slovacchia, vediamo com’è andata.

Gruppo B

Lo scontro diretto per il secondo posto se lo aggiudica l’Olanda che vince in Grecia con un rigore al 93′ procurato da Dumfries e trasformato da Van Dijk (nell’occasione è stato espulso il c.t. di casa, Poyet, per proteste). Nel primo tempo era stato invece Wieghorst a presentarsi dagli undici metri ma la sua conclusione è stata parata da Vlachodimos. L’Olanda raggiunge la Grecia al secondo posto ma ha ormai un piede e mezzo in Germania: gli “oranje” hanno una partita in meno e gli scontri diretti a favore, ciò vuol dire che basterà battere l’Irlanda o Gibilterra in una delle ultime due partite, o quantomeno ottenere gli stessi punti che la Grecia rimedierà in casa contro la Francia nell’ultima giornata. Gli ellenici dovranno quindi probabilmente passare attraverso i playoff per tornare in una fase finale degli Europei 12 anni dopo. Nell’altra partita del girone comodo 4-0 dell’Irlanda a Gibilterra, gli uomini di Kenny ora paradossalmente hanno tutto l’interesse di perdere con l’Olanda per sperare poi nel ripescaggio nei playoff.

Grecia-Olanda 0-1: Van Dijk (rig)

Gibilterra-Irlanda 0-4: Ferguson, Johnston, Doherty, Robinson.

Classifica: Francia (6) 18, Olanda (6) e Grecia (7) 12, Irlanda (7) 6, Gibilterra (6) 0.

Gruppo F

Come anticipato in apertura, l’Austria è l’ottava squadra a qualificarsi per Euro 2024. Gli uomini di Rangnick hanno vinto in Azerbaijan grazie ad un rigore procurato e trasformato da Sabitzer, vincendo per la prima volta dal 2020 due partite di fila fuori casa. Non solo: quella in Germania sarà la terza apparizione di fila per gli austriaci ad una fase finale dell’Europeo, nel 2021 fu l’Italia ad eliminare agli ottavi, dopo i tempi supplementari, Arnautovic e soci. La Svezia ha due partite in meno (compresa quella sospesa stasera col Belgio) ma è anche 10 punti dietro il duo di testa.

Belgio-Svezia sospesa sul risultato di 1-1 (Lukaku; Gyokeres)

Azerbaijan-Austria 0-1: Sabitzer (rig)

Classifica: Belgio (6) e Austria (7) 16; Svezia (5) 6, Azerbaijan (6) 4; Estonia (6) 1

Gruppo J

Il Portogallo prosegue la marcia di avvicinamento a Euro 2024 a suon di goleade: in Bosnia finisce 5-0 per Cristiano Ronaldo (autore di una doppietta e ora a quota 125 in nazionale) e compagni che segnano le cinque reti tutte nel primo tempo. Sono davvero incredibili i numeri della nazionale di Roberto Martinez: 8 vittorie su 8, 32 gol fatti (miglior attacco in assoluto delle qualificazioni a +12 sulla Svizzera, seconda) e 2 subiti (seconda miglior difesa con Ungheria e Inghilterra dietro solo alla Francia che ne ha incassato solo uno) in un girone stradominato. La notizia della serata è allora il successo della Slovacchia sul campo del Lussemburgo in quello che era un autentico spareggio per il secondo posto: il primo gol in nazionale di Duris arriva ad un quarto d’ora dal termine e probabilmente spegne (per ora) le speranze di una storica qualificazione per il piccolo Lussemburgo, autore comunque del suo miglior girone di sempre in una qualificazione mondiale o europea. A due partite dalla fine, con 5 punti di vantaggio e gli scontri diretti a favore, a Lobotka e compagni basterà un punto contro Islanda o Bosnia per chiudere il discorso qualificazione (sarebbe la terza di fila all’Europeo).

Bosnia-Portogallo 0-5: Cristiano Ronaldo (2), Bruno Fernandes, Cancelo, Joao Felix

Lussemburgo-Slovacchia 0-1: Duris

Islanda-Liechtenstein 4-0: Sigurdsson (2, rig), Finnbogason, Haraldsson

Classifica (tutte le squadre hanno 8 partite): Portogallo 24, Slovacchia 16, Lussemburgo 11, Islanda 10, Bosnia 9, Liechtenstein 0