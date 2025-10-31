Ufficiale Spalletti alla Juve, contratto firmato e primo allenamento alla Continassa: c’è l’opzione per il rinnovo | Esordio con la Cremonese

Nella giornata di ieri ha preso il via l’era di Luciano Spalletti alla Juve. L’ex CT ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. Ecco le ultime sulla formazione.

Inizia l’avventura alla Juventus per Luciano Spalletti. L’ex commissario tecnico azzurro ieri si è recato alla Continassa, dove ha firmato il suo nuovo contratto con la squadra bianconera. L’allenatore si lega alla Vecchia Signora fino a giugno del prossimo anno, con un opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Il tecnico toscano prende il posto dell’esonerato Igor Tudor. L’ex difensore, che a sua volta era subentrato in corsa a Thiago Motta la scorsa stagione, è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta in casa della Lazio. Il croato paga una serie di risultati negativi lunga otto partite, delle quali le ultime tre sono state tutte sconfitte.

La squadra, affidata momentaneamente a Brambilla dalla Next Gen, è tornata alla vittoria in campionato contro l’Udinese. Ora la Juve sarà impegnata in trasferta, contro la sorprendente Cremonese, dove ci sarà il debutto ufficiale del tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera.

La speranza dei tifosi è che un profilo esperto come quello di Luciano Spalletti, che oltre all’Italia ha allenato Roma, Inter e Napoli tra le altre, inverta la rotta stagionale della Vecchia Signora. In Champions League la Juve è ancora a secco di vittorie, mentre sono sei i punti che la separano dalla vetta occupata da Napoli e Roma.

Spalletti riparte dalla Juve: la scelta del modulo

La Juventus riparte da Spalletti e viceversa. L’allenatore è stato esonerato dalla panchina dell’Italia dopo la sconfitta per 3-0 in casa della Norvegia, che ha compromesso il primo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali ed ha fame di riscatto.

Tante attenzioni sono volte al nuovo modulo messo in campo dal toscano, oltre agli interpreti scelti. La certezza è quella della difesa a quattro.

La Juve a Spalletti: chi sale e chi scende

Il possibile modulo potrebbe essere quel 4-3-3 che ha fatto le fortune del Napoli due stagioni fa. Koopmeiners può essere rilanciato come mezzala nel pacchetto di centrocampo. Capitan Locatelli, che ha avuto delle frizioni con tecnico in azzurro, si piazzerà al centro, con Thuram altra mezzala.

Molti punti interrogativi circondano l’attacco. La certezza porta il nome di Yildiz, pronto ad esaltarsi col gioco offensivo di Spalletti. Anche Conceicao sembra certo del posto, mentre nel ruolo da centravanti c’è una maglia per tre interpreti, ovvero Vlahovic, David ed Openda.