Okoye si è giocato un’altra partita: nuova indagine per scommesse | Questa volta lo radiano dal calcio

Tornano i fantasmi del calcioscommesse per Maduka Okoye, portiere dell’Udinese. L’estremo difensore nigeriano ha puntato nuovamente sulla propria partita? Ecco come stanno le cose.

L’ombra lunga del calcioscommesse torna ad aleggiare sulla Serie A, ed in particolare sul portiere del’Udinese, Maduka Okoye. Due anni fa esplose lo scandalo che portò alla squalifica di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli nel massimo campionato italiano. I due vennero accusati di aver scommesso su piattaforme illegali.

La vicenda che coinvolse l’estremo difensore della squadra friulana è invece slegata dal più ampio filone che coinvolse principalmente l’ex Juve e l’ex Milan. Okoye la scorsa estate venne squalificato per due mesi dal Tribunale Federale Nazionale.

Il portiere nato in Germania, ma naturalizzato nigeriano, venne coinvolto in un caso scommesse nel corso della stagione 2023-24. Nel marzo dello scorso anno il calciatore finì al centro di un’indagine su un flusso anomalo di scommesse sulla sua ammonizione.

Il calciatore venne accusato di essersi fatto ammonire di proposito durante la gara tra Lazio ed Udinese, in seguito ad un accordo con uno scommettitore. Effettivamente nel secondo tempo della sfida allo stadio Olimpico, il portiere venne ammonito per perdita di tempo.

Nuovi dubbi su Okoye: l’episodio nel mirino

In seguito alle decisioni del Tribunale Federale il portiere classe ’99 è stato quindi squalificato per due mesi dalla giustizia sportiva. La pena è stata scontata a metà ottobre e l’estremo difensore è tornato a difendere i pali della porta dell’Udinese in Serie A.

Ma quanto accaduto in una recente gara della squadra friulana ha gettato nuove ombre sul portiere nigeriano. Annunciamo subito che si tratta di mere ipotesi, se non speculazioni, ma sono comunque voci che potrebbero aprire ad un nuovo scandalo nel massimo campionato italiano.

Il gol di Gatti scatena le ipotesi: Okoye nel mirino

Sotto la lente di ingrandimento c’è la prestazione del portiere bianconero in casa della Juventus. Okoye ha compiuto diversi interventi di livello nella prima frazione di gioco, impedendo alla Juve di raddoppiare il vantaggio maturato su rigore con Vlahovic nei minuti finali. La gara, la prima senza Tudor in panchina, è finita per 3-1 in favore della Juve.

L’episodio contestato è quello del gol di Gatti nel secondo tempo, che ha riportato avanti la Vecchia Signora. Okoye non è stato impeccabile nell’occasione, non riuscendo a neutralizzare l’incornata del difensore sul primo palo. Tanto è bastato per scatenare nuove polemiche, che restano però solo mere ipotesi. Ribadiamo che il portiere nigeriano è stato tra i migliori in campo tra i suoi.