Multa per il rigore sbagliato: Camarda trova la lettera del Milan | Ha fatto imbestialire Furlani

La crescita dei giovani sta diventando sempre più un fattore per le squadre di Serie A. Quando però questi ragazzi sembrano essere dei veri e propri predestinati, grazie alle loro straordinarie doti, l’attenzione si fa ancora maggiore su di loro. Basti pensare ad esempio a Francesco Pio Esposito, che sebbene abbia ancora tanto da dimostrare è uno degli uomini più chiacchierati dell’Inter.

Lo stesso sta accadendo poi a Francesco Camarda. Fin da quando era piccolissimo l’attenzione su di lui è stata enorme, grazie ai numeri pazzeschi messi in mostra con le giovanili del Milan. Adesso però il ragazzino si sta facendo conoscere per bene. Quest’anno a Lecce sta giocando con maggiore continuità, e ha trovato anche il primo gol in Serie A.

E’ ovvio però che crescendo, e trovando più spazio, aumentano anche le delusioni per questi ragazzi. Ad esempio il classe 2008 martedì, durante il turno infrasettimanale dove il suo Lecce ha sfidato il Napoli al Via del Mare, ha fallito un calcio di rigore, finendo disperato in panchina. Ma questo purtroppo per lui non sarà un semplice errore, visto che la società è pronta a prendere dei provvedimenti clamorosi.

Errore pesante per Camarda

Con grande personalità, Camarda si è preso il pallone dopo che l’arbitro ha assegnato il penalty al Var, ma alla battuta si è fatto ipnotizzare da Milinkovic Savic, specialista in queste situazioni.

Finito poi in panchina, il ragazzino è stato consolato da compagni e allenatore del Lecce. Tuttavia dalle parti di Milanello quanto è accaduto non sembra essere andato a genio alla società.

Il Milan multa Camarda

Il rigore sbagliato da Camarda è stato decisivo per consentire al Napoli di vincere la partita al Via del Mare, e di allungare in classifica proprio sul Milan. La compagine rossonera dunque non ha ricevuto un aiutino dal suo giovane talento, che segnando quel penalty poteva cambiare le cose.

Addirittura per questo mancato aiuto alla squadra che detiene il suo cartellino, si è pensato che la società potesse multare il giovane talento. Cosa però che non è stata affatto confermata.