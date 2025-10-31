Il salvatore della Fiorentina arriva in città: è Gabriel Batistuta | Tirerà la squadra fuori dall’inferno

Dopo la pesante sconfitta del Meazza la Fiorentina è al penultimo posto. Pioli è sempre più in bilico, avanza la clamorosa ipotesi Batistuta

Per rivedere la Fiorentina in una posizione di classifica così umiliante, penultimo posto con appena 4 punti conquistati in 9 partite bisogna risalire alla notte dei tempi. Quel che è certo è il rendimento, finora a dir poco umiliante, della squadra viola in questo primo segmento di stagione.

Neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe mai creduto di vedere Moise Kean e compagni a secco di vittorie e con 5 sconfitte già incassate in meno di un terzo di campionato. E con la prospettiva, salvo miracoli, di consegnarsi ad un’annata di pura sofferenza.

Le premesse e le aspettative coltivate l’estate scorsa sembrano appartenere ad un’altra epoca: l’ingaggio di un tecnico come Stefano Pioli e una campagna acquisti importante lasciavano presagire una stagione di alto livello.

La Fiorentina secondo i classici pronostici estivi di addetti ai lavori ed esperti avrebbe potuto tranquillamente competere per un posto in Europa: se non la Champions, senza dubbio l’Europa League.

La Fiorentina rischia il tracollo, Pioli a un passo dall’esonero

La realtà è purtroppo ben diversa: la squadra viola si trova in piena zona retrocessione, una condizione che a tanti tifosi ricorda quella della stagione 1992-93 quando Batistuta e compagni al termine del campionato scivolarono in Serie B.

Un incubo che a distanza di 32 anni i sostenitori fiorentini rischiano di rivivere. In queste ore convulse la società sta riflettendo sulla posizione di Pioli: l’allenatore parmense potrebbe saltare da un momento all’altro oppure ricevere una sorta di ultimatum dal presidente Commisso.

Batistuta torna a Firenze, i tifosi sono increduli

Circolano con insistenza alcuni nomi di possibili sostituti, tra i quali il più suggestivo è senza dubbio quello di Gabriel Batistuta. L’ex centravanti argentino che per nove anni è stato l’idolo indiscusso dei tifosi viola potrebbe dare una scossa a tutto l’ambiente.

In realtà si tratta più che altro di una suggestione: alla Fiorentina in caso di addio di Pioli serve un allenatore vero, un tecnico che abbia l’esperienza e le qualità adatte a risollevare le sorti delle squadra. Da qualche ora circola con insistenza il nome di Roberto Mancini. L’ex CT della Nazionale ha il carisma e e la personalità per togliere le castagne dal fuoco a una squadra sempre più allo sbando.