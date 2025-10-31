Bustarella di Marotta ai testimoni: alterate le confessioni sul caso Martinez | Dovrebbe andare in galera

Un tragico incidente stradale ha coinvolto Josep Martinez in casa Inter. Mentre arrivano le prime testimonianze sorgono dubbi sull’operato di Marotta: facciamo chiarezza.

Un evento tragico ha coinvolto il portiere spagnolo dell’Inter, Josep Martinez. L’estremo difensore la mattina del 28 ottobre è stato protagonista di un incidente stradale. Nel sinistro la sua auto ha colpito un uomo di 81 anni in carrozzina, morto dopo l’impatto. Vista la dinamica del sinistro le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio stradale.

La società nerazzurra si è stretta attorno al proprio tesserato ed alla famiglia della vittima. Chivu ha annullato la conferenza stampa pre Fiorentina, ed il portiere ovviamente non è stato convocato per la sfida di San Siro.

Il calciatore si stava recando ad Appiano Gentile per gli allenamenti mattutini, quando è avvenuto l’impatto mortale per l’anziano. Secondo le prime ricostruzioni la carrozzina elettrica su cui viaggiava la vittima avrebbe invaso la carreggiata dove transitava il SUV del calciatore.

Si tratterebbe dunque di un evento fortuito, ma le indagini in dinamiche come queste sono la prassi di rito. Ricordiamo che in caso di condanna per omicidio stradale le pene prevedono dai 2 ai 7 anni di reclusione.

Incidente Martinez: le testimonianze confermano la ricostruzione

Le prime testimonianze raccolte dagli investigatori confermano le ricostruzioni iniziali del sinistro mortale. L’atleta è risultato negativo all’alcol test ed altri automobilisti presenti hanno confermato la manovra improvvisa dell’anziano, che ha invaso la corsia stradale.

L’intervento dei soccorsi è stato vano, l’uomo 81enne è deceduto sul posto, lasciando il portiere in uno stato di shock.

Calunnie nei confronti di Marotta: i dubbi sulle testimonianze

Un evento che ha scosso tutto l’ambiente Inter e che ha dato adito anche a gravissime accuse nei confronti del presidente Giuseppe Marotta. C’è chi ha parlato di false testimonianze, adducendo al numero uno nerazzurro accuse di aver corrotto i testimoni.

Non c’è niente di vero in tutto ciò, le accuse possono essere tranquillamente derubricate a calunnie e malelingue. Il tragico evento ha scosso tutta la società nerazzurra, che di sicuro ora non ha necessità di dare adito a certi retropensieri. L’Inter metterà inoltre a disposizione uno psicologo per il proprio tesserato, per superare l’evento drammatico accaduto nei pressi di Appiano Gentile.