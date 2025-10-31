Annuncio ufficiale: c’è il primo allenatore italiano nella storia del Liverpool | Firma dopo l’esonero di Slot

Il Liverpool ha deciso di cambiare allenatore e di affidare per la prima volta nella sua gloriosa storia la propria panchina ad un tecnico italiano.

Ad inizio anno il Liverpool è partito col botto. Sia in Premier League che nelle altre competizioni infatti i Reds andavano alla grande. Un cammino che sembrava essere sulla falsa riga dello scorso anno, e che, considerando gli ingenti sforzi fatti sul mercato estivo, pareva essere solo all’inizio.

E invece ad un certo punto qualcosa si è rotto. Il club non riesce più ad ottenere risultati, e non sembra avere reazione. Ormai i risultati negativi sono parecchi, e sia i tifosi che ai piani alti di Anfield la situazione non è affatto gradita.

Di conseguenza si è cominciato sin da subito a parlare di un possibile esonero di Arne Slot. Ed è proprio su questo, e sul conseguente nuovo allenatore dei Reds, che belle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità. A quanto pare infatti la società ha deciso di prendere il primo tecnico italiano nella storia della squadra rossa. Ma di chi stiamo parlando? Vediamolo insieme.

Arne Slot rischia grosso

Al momento i Reds sono scivolati molto indietro nella classifica di Premier League. Infatti i punti ottenuti sono solamente quindici, e la squadra occupa il settimo posto in classifica, con un ritardo di ben 7 lunghezze sulla capolista Arsenal. Nel caso in cui sabato sera il Liverpool ad Anfield non riuscisse a battere l’Aston Villa dunque la posizione di Arne Slot sarebbe critica.

Al netto di quanto di buono fatto lo scorso anno, dove la compagine allenata dal tecnico olandese è riuscita a vincere il titolo, il mister riceverebbe ben presto il benservito, lasciando tutti di stucco. Ed è per questo che la società, per non farsi trovare impreparata, sta già valutando le possibili alternative. E tra queste spicca il nome di un allenatore italiano.

Un italiano sulla panchina del Liverpool

Tra i tanti nomi presenti sulla lista della società Reds, pare che ci sia anche quello di Roberto Mancini.

L’ex ct azzurro è un allenatore esperto, che conosce bene la Premier League avendo allenato per alcuni anni il Manchester City, dove ha anche vinto il trofeo, e sarebbe un’ottima soluzione per rimpiazzare Slot, e diventare il primo allenatore italiano nella storia del club.