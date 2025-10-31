Allegri, follia di Halloween: reintegrato in rosa Origi | Decisione dopo un lungo summit a Milanello

Scelta clamorosa del tecnico rossonero, che ha voluto reintegrare in rosa il centravanti belga, da tempo ormai ai margini del Diavolo.

Il Milan sta vivendo una stagione positiva. Dopo il disastro dello scorso anno, in panchina è arrivato Max Allegri, che ha subito sistemato le cose. Infatti, al netto di una falsa partenza in campionato contro la Cremonese, che ha clamorosamente vinto a San Siro, la squadra ora si trova in piena lotta scudetto.

Il Diavolo ha infatti 18 punti in classifica, e si trova a sole tre lunghezze dal primo posto, presidiato da Roma e Napoli. E considerando che i ragazzi di Allegri non hanno le coppe, sognare si può. Nonostante le cose stiano andando piuttosto bene però la squadra è reduce da due pareggi consecutivi. Uno piuttosto clamoroso, a San Siro, contro un’altra neopromossa, il Pisa. L’altro invece martedì sera a Bergamo contro l’Atalanta.

Detto ciò, il tecnico toscano vuole quanto prima tornare al successo, e l’appuntamento di domenica sera contro la Roma non sarà di certo una passeggiata. Ma è proprio in vista di tale sfida che sono arrivate delle notizie a dir poco clamorose da Milanello. A quanto pare l’allenatore in persona ha deciso di reintegrare in rosa Divock Origi.

Origi reintegrato in rosa: ha deciso tutto Allegri

Da diverso tempo ormai il centravanti belga si trova ai margini della rosa rossonera. Il calciatore in estate avrebbe rifiutato più volte sia la cessione che la rescissione del contratto, preferendo rimanere a libro paga del Diavolo.

Secondo le ultime indiscrezioni però qualcosa potrebbe clamorosamente cambiare. Infatti mister Allegri in persona starebbe pensando di reintegrare in gruppo l’ex Liverpool, e la ragione è a dir poco clamorosa.

Il Milan ha bisogno di gol

In questa prima parte di campionato il Milan ha dimostrato di avere un grande problema: si segna poco nonostante le occasioni create siano diverse. In rosa non c’è un vero bomber. Leao e Pulisic sono due fantasisti, Nkunku è ancora un oggetto misterioso, e Gimenez continua a sprecare occasioni a raffica.

Per questo motivo dalle parti di Milanello è iniziata a circolare la voce riguardante un possibile reintegro in rosa di Origi, che sa come fare gol. Semplici indiscrezioni, oppure potrebbe esserci qualcosa di più?