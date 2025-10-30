Yamal cacciato dalla nazionale spagnola: la Federazione non lo vuole più | Torna a giocare col Marocco

Brutte notizie per Lamine Yamal dopo la sconfitta del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid. Il classe 2007 messo alla porta dalla Federazione spagnola.

Lamine Yamal abbiamo un problema, il talento del Barcellona finisce nella bufera dopo la vittoria del Real Madrid nel Clasico. La giovane stella blaugrana è uscita fortemente ridimensionata dal big match in Liga, vinto per 2-1 dai Blancos. E la sfida del Bernabeu porta con sé strascichi pesanti per il classe 2007, finito nella bufera in Spagna.

Il numero 10 del Barcellona aveva surriscaldato con dichiarazioni e frecciate dirette la sfida del Bernabeu, ed ora finisce sul banco degli imputati. Nella gara contro il Real Madrid la sua prestazione è stata decisamente sottotono, anche per via dei problemi fisici che lo stanno tormentando nell’ultimo periodo.

La pubalgia che lo ha colpito da diverse settimane gli impedisce di mostrare le sue migliori qualità in campo. L’attaccante non riesce più ad essere esplosivo come prima, la sua arma letale, ovvero la partenza nello stretto, è fortemente limitata dai guai fisici.

Sul prato del Bernabeu c’è stato l’attacco di Vinicius, che lo ha accusato di fare solo passaggi all’indietro, e non solo. La sferzata del brasiliano riflette la prova impalpabile del classe 2007, che non è mai riuscito ad incidere in attacco. I tempi in cui le sue partenze in diagonale seminavano il panico tra la difesa avversaria sono lontani in questa fase di stagione.

Bufera Yamal: polemiche infuocate dopo il Clasico

Dopo la stoccata dell’attaccante avversario c’è stato un nuovo polverone con Yamal protagonista al Bernabeu, stavolta a fine gara. Dopo aver litigato con diversi giocatori della nazionale spagnola, il talento blaugrana è finito nel mirino di un simbolo della Roja.

Parliamo di Dani Carvajal, capitano del Real Madrid ed anche della nazionale iberica. Il difensore, a gara conclusa, ha fatto a Yamal con le dita il gesto di chi parla troppo.

Yamal criticato: può perdere il posto in nazionale

L’attaccante del Barcellona, che aveva lanciato tante frecciate al Real Madrid prima della gara, ha fatto scoppiare il caos dopo l’attacco del capitano dei Blancos. Nel tentativo di raggiungere Carvajal si è creato un capannello di giocatori a centrocampo, che hanno preso ad insultarsi e spintonarsi.

Ora c’è il rischio che il comportamento del classe 2007, fortemente criticato dall’opinione pubblica in Spagna, si rifletta nelle scelte di De la Fuente in nazionale. Nelle ultime uscite della Spagna l’attaccante non è stato convocato per motivi fisici, a novembre potrebbe arrivare l’esclusione per ragioni disciplinari.