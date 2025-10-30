Penalizzato Leclerc: perso il 2° posto del Messico | Grave infrazione del regolamento

Pessime notizie per Charles Leclerc in casa Ferrari. Il pilota monegasco costretto alla penalizzazione dopo il podio arrivato in Messico, ecco come ha infranto il regolamento.

La Ferrari è riuscita ad alzare la testa nelle ultime due tappe del Mondiale di Formula 1, grazie alle prestazioni di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha conquistato due piazzamenti a podio, portando in questo modo a sette le occasioni in cui la Rossa ha centrato la Top 3 in stagione. Il classe ’97 è prima arrivato terzo in Texas, poi si è migliorato di una posizione a Città del Messico.

Le recenti prestazioni del pilota monegasco hanno dato respiro al team di Maranello. La Ferrari è riuscita a scavalcare la Mercedes nella classifica costruttori, portandosi al secondo posto della graduatoria. Questo è l’ultimo obiettivo stagionale alla portata delle Rosse, con la McLaren che da tempo ha la matematica certezza di aver vinto il titolo costruttori.

Leclerc ha condotto una gara solida in Messico, replicando il miglior risultato stagionale già conquistato nella sua Monaco. Un secondo posto prezioso costruito con freddezza ed anche un pizzico di fortuna nel finale. L’ingresso della virtual safety car ha infatti evitato l’assalto finale di Verstappen alla seconda piazza del GP.

Oltre alla fortuna nel finale anche la partenza non è stata di certo impeccabile in casa Ferrari. Nel caos dei primi metri proprio Charles Leclerc ha chiuso Lewis Hamilton alla prima curva. Il monegasco è poi andato lungo, guadagnando di fatto la posizione sul sette volte campione del mondo in maniera illecita.

Caos Leclerc dopo Messico: chiesta la penalizzazione

A quel punto però il team radio della Ferrari non ha chiesto la restituzione della posizione. Dal canto suo anche la FIA non ha deciso di intervenire, col pilota numero 16 che si è ricomposto ed ha condotto una gara solida e di gestione.

Ma quanto accaduto sul tracciato messicano continua a far discutere a distanza di giorni. Ed arriva l’annuncio che invoca la penalizzazione per Charles Leclerc.

Penalità Leclerc: l’annuncio dell’ex pilota

In onda a F1 Tv, l’ex pilota Jolyon Palmer, non ha usato mezzi termini dopo quanto accaduto alla partenza del GP di Città del Messico. Il britannico ha detto: “La realtà è che Charles Leclerc ha sorpassato Lewis Hamilton fuori pista e avrebbe dovuto ricevere una penalità per questo.”

Circostanza che, per fortuna del monegasco, non si è avverata. L’eventuale penalizzazione avrebbe rappresentato una beffa ulteriore nella travagliata stagione delle Rosse.