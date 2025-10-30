Non ti voglio più vedere!!! Sinner trattato da mostro | Se lo incontra per strada cambia direzione

Jannik Sinner trattato alla stregua di un mostro. Ecco il clamoroso retroscena svelato dal tennista altoatesino. è divenuto un incubo per questo personaggio.

La rincorsa al primo posto nel ranking ATP per Jannik Sinner è ripartita da Vienna. Il tennista altoatesino ha vinto il torneo austriaco, recuperando 500 punti su Carlos Alcaraz. Il numero due al mondo ha risposto sul campo all’ondata di critiche piovute in Italia di recente, dopo il no alla partecipazione alla Coppa Davis del classe 2001.

La vittoria in finale su Zverev ha visto la situazione della vetta del ranking ATP cambiare. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner arriveranno a Parigi con un margine di meno di mille punti tra la seconda e la prima piazza del ranking mondiale.

In Francia però Sinner non avrà punti da difendere, visto che la passata stagione non partecipò al torneo di Parigi. Vincendo dunque il suo primo Masters 1000 dell’anno potrebbe tornare momentaneamente numero uno al mondo. Per farlo però tutto dipenderà dalle prestazioni dell’amico e rivale spagnolo, Alcaraz dovrebbe essere eliminato massimo ai quarti di finale.

La volata di fine stagione vedrà i primi due tennisti al mondo incrociare nuovamente le loro strade alle Nitto Atp Finals. In questo caso Sinner dovrà però scartare ben 1500 punti, dal canto suo lo spagnolo perderà appena duecento lunghezze, avendo vinto un solo turno la passata stagione.

Spauracchio Sinner: retroscena da Vienna

Conti alla mano appare molto difficile che Sinner chiuda il 2025 da numero uno del ranking ATP. Carlos Alcaraz dovrebbe incappare in un crollo totale nei prossimi impegni, circostanza difficilmente pronosticabile in questi mesi.

Ma, tornando indietro al torneo austriaco, non è sfuggito ai tifosi un retroscena raccontato proprio da Sinner in quel di Vienna. Ecco le parole dell’altoatesino, visto come una specie di demone da un avversario battuto a Vienna.

Sinner e il retroscena su Bublik dopo Vienna

Parliamo di Alexander Bublik, tennista kazako battuto da Sinner ai quarti di finale in Austria. Dopo la vittoria l’altoatesino ha parlato del suo avversario, lodandone la crescita continua in campo e non solo.

Sinner ha svelato: “Mi sono complimentato con Bublik. Ha detto che vorrebbe incontrarmi di meno.” Un retroscena scherzoso riportato da dnadatennis, ma che svela come l’altoatesino sia visto come un ostacolo insormontabile per la concorrenza.