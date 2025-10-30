La regola è la regola: c’è il primo epurato di Spalletti | Panchina e tribuna tutte le domeniche

Luciano Spalletti è stato chiaro: ecco il primo escluso di lusso nella sua nuova Juventus. Non giocherà praticamente mai.

Alla fine la Juventus ha deciso di puntare su Luciano Spalletti. Dopo anni che il tecnico di Certaldo veniva accostato alla Vecchia Signora, finalmente il matrimonio è andato in porto. E adesso l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra dovrà mettersi al lavoro per cercare di raddrizzare le cose.

La situazione di classifica sia in campionato che in Champions League non è del tutto drammatica, e di conseguenza nessun obiettivo può considerarsi già precluso. Detto ciò, è chiaro che ci vorrà del tempo prima di vedere la mano del mister, anche se questo ha già iniziato a fare i primi ragionamenti almeno dal punto di vista della rosa.

Ed è proprio a tal proposito che nelle scorse ore sono arrivate delle notizie clamorose. A quanto pare infatti Spalletti ha già il suo primo escluso di lusso, che farà il passa e spassa tra panchina e tribuna tutte le domeniche. Una decisione figlia di una sorta di regola che ha il tecnico. Vediamo di che cosa si tratta.

La regola di Luciano Spalletti

Ricorderemo tutti come sono andate le cose nella seconda esperienza alla Roma di Luciano Spalletti. Nonostante fosse riuscito ad ottenere la qualificazione alla Champions League, il tecnico di Certaldo è stato contestato dalla piazza per aver rotto con il capitano Francesco Totti, con cui ha da poco fatto pace.

In seguito poi anche all’Inter ha rotto con il capitano, ovvero Mauro Icardi, per tutto il caso che si scatenò anche con sua moglie Wanda Nara. Come se non bastasse poi, sotto la sua guida, Lorenzo Insigne ha lasciato il Napoli, sebbene i due non avessero litigato. Se dunque la regola venisse confermata, il prossimo dovrebbe essere Manuel Locatelli.

Esclusione di lusso per la Juve

Dunque seguendo la regola dei capitani, e considerando che nemmeno in nazionale il rapporto tra i due era granché, con il centrocampista escluso dagli Europei 2024, è possibile che Locatelli venga fatto fuori dal tecnico alla Juventus.

In realtà, viste le scarse alternative che la Vecchia Signora ha in mezzo al campo, tutto ciò appare complicato. Ma è comunque probabile che il minutaggio del capitano bianconero si riduca di parecchio.