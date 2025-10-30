Calcio italiano in lutto: addio ad una figura storica | 50 anni nello stesso club

Triste lutto nel calcio italiano, se ne va un pezzo della storia calcistica del nostro paese. Ha legato la sua vita e la sua carriera ad un solo club.

Il calcio italiano piange la scomparsa di una figura storica per il suo club di riferimento. Mezzo secolo nella stessa squadra, con cui ha legato preziosi ricordi per calciatori, allenatori e tifosi. Il suo nome è stato simbolo di calcio nella compagine che lo ha visto protagonista e che ora piange per un pezzo della sua storia che se ne va.

Di recente un tragico evento ha investito l’Inter in Serie A. Il secondo portiere della squadra nerazzurra, Josef Martinez, è stato protagonista di un drammatico incidente ad Appiano Gentile. L’estremo difensore ha avuto un incidente stradale, in cui ha perso la vita un uomo di 81 anni su una carrozzina elettrica in seguito all’impatto con la vettura.

Una tragica fatalità che ha gettato nello sconforto la squadra nerazzurra e spinto il tecnico Chivu ad annullare la conferenza stampa pre gara per lutto. Ma non è l’unico triste evento legato al calcio italiano in questi giorni.

Piazze importanti del meridione hanno pianto la scomparsa prematura di un ex calciatore come Carlo Richetti. L’ex atleta legò la sua carriera al Foggia ed alla Salernitana, che ne hanno ricordato la morte nelle scorse ore. A strapparlo dall’affetto dei suoi cari, all’età di soli 55 anni, è stato un tumore.

Un’altra importante squadra che ha dovuto fare i conti con un recente lutto è il Cagliari. Il club sardo ha ricordato sui social la scomparsa di Nino Falchi, protagonista della squadra isolana nei primi anni ’60 e legato ad un’altra leggenda come Gigi Riva.

Lutto in Serie A: addio allo storico dirigente

Stavolta il triste annuncio riguarda un ex dirigente ed anche presidente del calcio italiano. Da sempre grande scopritore di talenti, tra i tanti Vincenzo Montella ed Antonio Di Natale, che legò la sua carriera al calcio toscano.

Stiamo parlando di Silvano Bini, storico dirigente dell’Empoli che se ne è andato all’età di 96 anni. Per circa cinquanta anni, dal 1947 al 1996, Bini ha ricoperto ruoli nella società azzurra, fino a divenirne presidente.

Empoli in lutto: addio a un pezzo di storia

Grande scopritore di talenti e fin da bambino legato al sodalizio della sua città. Per tanti anni fu l’anima operativa dell’Empoli.

Il sindaco della cittadina toscano lo ha ricordato con commozione: “È stato un empolese che ha vissuto quaggiù lasciando il segno. Il segno nello sport, il segno in una società nata e cresciuta moltissimo al punto da confrontarsi con le big.”