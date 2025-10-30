6° minuto di Juventus-Udinese: Vlahovic fa un gesto inaspettato | Sulle tribune dello Stadium è calato il gelo

Nella partita di ieri tra Juventus e Udinese, Dusan Vlahovic si è reso protagonista di un gesto che in pochi hanno notato: sugli spalti è calato subito il gelo.

La Juventus è tornata finalmente a vincere. Nel tardo pomeriggio di ieri la Vecchia Signora ha battuto allo Stadium di Torino l’Udinese per 3-1. Un successo atteso da troppo tempo, e che è giunto dopo il terremoto che ha colpito la Continassa nei giorni scorsi. Come ben sappiamo infatti la società bianconera ha esonerato Igor Tudor dopo il ko di Roma con la Lazio, e ha chiamato in panchina Luciano Spalletti.

Nell’attesa del processo burocratico però nel turno infrasettimanale di ieri in panchina è andato Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen. E appunto il successo è arrivato, al termine di una sfida che nonostante sia stata piuttosto ben giocata dalla compagine torinese, ha creato non pochi pensieri ai tifosi.

La Juve infatti passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un calcio di rigore di Vlahovic, ma nonostante il dominio, sul finale del primo tempo si fa raggiungere da un gol di Zaniolo. Nella ripresa i bianconeri sembrano storditi, ma al 67esimo ritornano avanti con un colpo di testa di Gatti. La Vecchia Signora si impaurisce nel finale, quando l’Udinese prova a spingere, ma alla fine è Yildiz a togliere le castagne dal fuoco, trasformando un altro penalty conquistato da lui stesso.

Il gesto di Vlahovic che in pochi hanno notato

I tifosi bianconeri, seppur felici di essere tornati alla vittoria, non vedono al futuro con grande positività, vista la prestazione offerta dalla squadra. La speranza ora è che con Spalletti in panchina le cose possano cambiare.

In quel dello Stadium però ieri pomeriggio i presenti sono rimasti esterrefatti per un gesto fatto proprio dallo stesso Vlahovic.

Succede tutto al sesto minuto

Subito dopo il gol, al sesto minuto di gioco, la Juve si è riportata in avanti, e Dusan Vlahovic è rimasto in piedi dopo un contrasto falloso compiuto da un difensore dell’Udinese.

Il serbo però ha voluto esprimere tutta la sua grinta, flettendo i muscoli in stile Moise Kean. Un gesto che ha gasato i tifosi in tribuna, anche se per qualcuno è stato eccessivo, vista la situazione in cui si trova la compagine bianconera.