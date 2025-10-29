Vince il Napoli, pari tra Atalanta e Milan | Oggi Roma e Inter pronte a rispondere

Gli anticipi di questo turno settimanale hanno visto il successo degli azzurri e il pari del Milan e Bergamo. Roma e Inter in campo oggi per rispondere.

Nella giornata di ieri ci sono stati i due anticipi valevoli per il turno infrasettimanale di Serie A. In campo sono scesi il Napoli a Lecce, e il Milan a Bergamo. Nel pomeriggio gli azzurri hanno sfidato al Via del Mare i salentini, imponendosi per 1-0. Gli uomini di Antonio Conte sono stati bravi e fortunati. I giallorossi infatti hanno sbagliato un calcio di rigore con il giovane Camarda, e poco dopo hanno preso gol da Zambo Anguissa, perdendo così la sfida.

In serata invece è andato in scena il big match di giornata, che si è sbloccato dopo pochi minuti grazie ad un gol di Ricci, complice una deviazione. La Dea però non demorde, e al 35esimo ottiene il pari grazie ad una gran botta di Ademola Lookman. Nella ripresa entrambe le squadre ci provano, ma il risultato non si schioda dall’1-1.

Questi risultati vedono dunque il Napoli fare un piccolo tentativo di fuga, allungando proprio sui rossoneri, che però rimangono lì, a sole tre lunghezze di distanza. E oggi c’è grande attesa per le altre partite, soprattutto per quelle in cui saranno impegnate la Roma e l’Inter.

Inseguitrici in campo oggi

Oggi pomeriggio la Roma, che è a soli tre punti dal Napoli, sarà in campo allo stadio Olimpico contro il Parma. Con un successo i ragazzi di Gian Piero Gasperini voleranno alti in classifica, e potranno accarezzare davvero il sogno del tricolore, anche se è ancora presto.

In serata invece toccherà all’Inter, reduce dal polemico ko del Maradona, e che ospita a San Siro un’altra squadra ferita, ovvero la Fiorentina. L’obiettivo della Beneamata è tornare al successo per rimanere in scia delle avversarie.

Juventus con Brambilla in panchina

Oggi pomeriggio giocherà anche la Juventus, nella prima stagionale dopo l’esonero di Igor Tudor. Allo Stadium arriva l’Udinese, e in panchina ci sarà Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen.

In attesa di capire se per davvero sarà Luciano Spalletti il nuovo tecnico della Vecchia Signora, oggi la squadra spera di fare risultato, per scacciare i fantasmi e provare almeno a riavvicinarsi ai tifosi.