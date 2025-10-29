Roba da videogioco: Francesco Totti alla Juventus | Incontro in incognito e firma alla Continassa

Lo storico capitano romanista sta firmando proprio in queste ore con la Juventus, dopo un incontro segreto alla Continassa.

Francesco Totti non ha di certo bisogno di presentazioni. Storico capitano della Roma, e talento cristallino della nazionale azzurra, con cui ha vinto il Mondiale del 2006, è senza dubbio un uomo che il calcio lo conosce, lo vive e che potrebbe ricoprire un ruolo importante in questo mondo. E invece dopo il ritiro la sua figura, almeno dall’ambiente calcistico, si è pian piano dileguata.

Inizialmente ha ricoperto un incarico dirigenziale proprio nella squadra del suo cuore, ma a causa di alcune importanti divergenze, è andato via ben presto. In seguito si è spesso parlato di un suo ritorno clamoroso nella società giallorossa, ma alla fine non se n’è mai fatto niente.

I tifosi romanisti in realtà continuano a sperare in una sua nuova esperienza nella Magica. Tuttavia quanto sta venendo fuori in queste ore rischia di fargli rimanere con l’amaro in bocca. Stando alle ultimissime indiscrezioni infatti il Pupone ha ormai firmato con la Juventus dopo un incontro super segreto. Una decisione clamorosa dunque, che sa quasi di tradimento nei confronti della sua Roma, grande rivale del club torinese.

Roma tradita: Totti va alla Juventus

Dopo l’esonero di Igor Tudor, la Juventus si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore. Il nome che sembra ormai destinato ad arrivare alla Continassa è quello di Luciano Spalletti.

A quanto pare tra le due parti ci sono stati contatti positivi, e a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità. Detto ciò, c’è da capire cosa centra Francesco Totti. Ma la risposta è molto semplice: il Pupone starebbe per entrare nello staff tecnico del mister di Certaldo, e di conseguenza anche lui si trasferirà a Torino.

L’annuncio non lascia dubbi

A margine dell’evento dell’amaro Montenegro che ha visto Totti e Spalletti protagonisti, i giornalisti hanno intervistato il Pupone, chiedendogli quale sarebbe la sua risposta qualora il suo vecchio allenatore lo chiamasse nello staff.

E l’ex numero 10 romanista ha detto che risponderebbe e ci penserebbe. Una risposta che dunque lascia aperta questa possibilità, anche se per ora non c’è nulla di concreto. E se l’ex ct azzurro lo chiamasse adesso, Totti dovrebbe trasferirsi alla Juve.