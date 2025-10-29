Martinez rischia grosso, l’Inter prende il signore dei guantoni dagli svincolati | Conosce bene la Serie A

L’estremo difensore è a forte rischio dopo quanto accaduto, e di conseguenza l’Inter per coprirsi pesca dagli svincolati un altro portiere di grande esperienza.

Nella giornata di ieri il mondo del calcio, e soprattutto quello interista, è rimasto sconvolto da una notizia terribile. Josep Martinez, secondo portiere della Beneamata, che negli ultimi tempi aveva iniziato a trovare più spazio, ha investito un anziano signore a bordo della sua auto, che ha perso la vita dopo l’impatto.

In realtà, secondo la dinamica iniziale, il calciatore non avrebbe alcuna colpa. Infatti l’81enne avrebbe invaso di colpo la sua corsia, finendo proprio davanti alla vettura. Secondo le prime indicazioni, l’uomo sarebbe rimasto vittima di un malore, che lo ha fatto appunto piombare di fronte alla macchina. Sebbene Martinez sembra non avere colpe da questa dinamica, non sarebbe da escludere che possa rischiare qualcosa.

Le indagini faranno il loro corso, e tra i procedimenti giudiziari e quant’altro, l’ex Genoa rischia seriamente di dover rispondere in Tribunale. Inoltre c’è da considerare la questione morale. Lo spagnolo è apparso visibilmente scosso dopo l’incidente, e tornare ad essere focalizzato solo sul campo non sarà facile.

L’Inter deve correre ai ripari

Con questa terribile situazione in cui è rimasto invischiato Josep Martinez, l’Inter rischia di rimanere scoperta nel ruolo di secondo portiere. E con Sommer che è piuttosto avanti con l’età, il club nerazzurro non può permettersi tutto ciò. Bisogna ricordare inoltre che anche il terzo estremo difensore, Di Gennaro, si trova ai box per dei problemi fisici, ed è solito infortunarsi.

Per questo motivo dalle parti di Appiano Gentile ci si è messi già al lavoro, e si sta valutando l’idea di prendere un portiere a parametro zero. E il presidente Beppe Marotta, espertissimo in colpi del genere, avrebbe già individuato il profilo ideale. Vediamo di chi si tratta.

Marotta pesca dagli svincolati

Il club meneghino, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, starebbe valutando di offrire un contratto fino al termine della stagione a Rui Patricio.

Estremo difensore esperto, il portoghese conosce bene la Serie A, avendovi giocato con la Roma e con l’Atalanta, ed ha disputato anche il Mondiale per Club con l’Al Ain. E adesso sarebbe pronto a rimettersi in gioco, e a coprire le spalle a Sommer.