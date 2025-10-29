La Ferrari vince il Mondiale costruttori 2025: revocato il titolo alla McLaren | Vasseur stappa lo champagne

Il mondo della Formula Uno è scosso da una notizia clamorosa: la McLaren sarebbe a un passo dalla squalifica, Ferrari pronta a festeggiare

Il 2025 è stato per la Ferrari un anno da dimenticare in fretta. A parte il 2/o posto conquistato da Charles Leclerc in occasione del Gran Premio del Messico la stagione della scuderia di Maranello può essere definita fallimentare da tutti i punti di vista.

L’ingaggio milionario di Lewis Hamilton voluto a tutti i costi da John Elkann sembrava preludere a un ritorno ad alti livelli della Rossa e alla conquista di quel titolo mondiale di Formula Uno che dalle parti di Modena manca da 18 lunghissimi anni.

Alla prova della pista la Ferrari è sembrata fin dalla prima curva della prima gara nettamente inferiore alle concorrenti: la SF-25 infatti non è mai stata in grado di competere con le monoposto più performanti.

McLaren, Red Bull (limitatamente a Max Verstappen) e Mercedes hanno tutte fatto meglio del Cavallino Rampante. Non è un caso che quando mancano solo quattro Gran Premi al termine della stagione proprio la Ferrari sia l’unica scuderia top a non aver vinto neanche una gara.

Colpo di scena in Formula Uno, la McLaren verso la squalifica

Le notizie che filtrano da Maranello raccontano di un team già proiettato alla prossima stagione, quella in cui la Formula Uno andrà incontro a una nuova era: per la prima volta dopo più di 80 anni le monoposto non monteranno i classici motori endotermici, ma dei propulsori per metà elettrici.

Ciò detto, la notizia diffusa da Sky Sport qualche giorno fa rischia di rimettere tutto clamorosamente in discussione. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare sia la McLaren che la Mercedes avrebbero violato le regole del budget cap nella stagione 2024.

La Ferrari può fare festa, il titolo costruttori è suo

Uno scenario che dalle parti di Maranello nessuno avrebbe mai immaginato e che in effetti potrebbe regalare piacevoli sorprese, in particolare per ciò che riguarda il Mondiale costruttori di questa stagione.

Esiste l’eventualità, anche se remota, che le due scuderie di Woking e di Brackley vengano pesantemente sanzionate per aver violato le regole del budget cap. Non si può escludere che la FIA decida di togliere a McLaren e Mercedes tutti i punti conquistati nel Mondiale costruttori. Questo consentirebbe alla Ferrari di vincere il titolo. Ad oggi però non ci sono segnali in tal senso.