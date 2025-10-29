Bergomi licenziato da Sky: costa cara la lite con Del Piero | Addio alle storiche telecronache con Caressa

Fa discutere tifosi e appassionati il litigio avvenuto domenica scorsa in diretta tv durante il Club tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero

Sulle principali piattaforme social da qualche giorno l’argomento calcistico più gettonato, secondo solo all’esonero di Igor Tudor da parte della Juventus, è l’accesa discussione con accenti da litigio vero e proprio avve4nuta al famigerato ‘Club‘ di Sky Sport.

Nello spazio ideato e condotto da anni la domenica sera da Fabio Caressa sui canali della TV satellitare ex grandi giocatori, ora commentatori, discutono dei temi più significativi proposti dal campionato italiano.

Qualche giorno fa due di loro hanno dato vita a uno scontro piuttosto acceso. Due leggende come Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero, storiche bandiere mai ammainate di Inter e Juventus, si sono scontrati durante un focus sui nerazzurri.

Secondo quanto sostenuto dallo ‘Zio’ non è affatto vero che la rosa costruita in questi anni dalla dirigenza dell’Inter sia la più forte della Serie A: a suo dire altre big come Milan e Napoli hanno poco da invidiare sul piano della qualità della rosa.

Bergomi-Del Piero, sono scintille: guai in vista per lo ‘Zio’

Di parere opposto invece Alessandro Del Piero, che ha più volte sottolineato come le due finali di Champions League centrate dall’Inter negli ultimi tre anni dimostrino esattamente il contrario.

L’ex capitano e numero 10 juventino ha poi sottolineato come anche in campionato, nonostante dal 2021 ad oggi i nerazzurri abbiano conquistato un solo scudetto, la media complessiva dei risultati vede proprio Barella e compagni primeggiare rispetto alla concorrenza.

Sky prende provvedimenti, Bergomi fuori da tutto? Ecco la verità

Migliaia di utenti sui social hanno preso posizione: i tifosi dell’Inter a favore di Bergomi, quelli della Juve si sono schierati a fianco di Del Piero. In realtà l’acceso duello dialettico non sarebbe piaciuto granché ai vertici di Sky Sport. Bergomi è una voce storica dell’emittente satellitare, visto che da oltre vent’anni forma con Fabio Caressa una delle coppie di telecronisti più celebrate e amate.

È da escludere perciò che i vertici del colosso di Comcast decidano di silurare l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale italiana. Lo stesso dicasi per Del Piero, assai stimato in qualità di commentatore. L’ex capitano bianconero potrebbe lasciare Sky solo in caso di una chiamata da parte di John Elkann, ma ad oggi è un’ipotesi poco probabile.