Alcaraz ha un problema serissimo: se lo porta avanti anche a Torino | Spiegato il ko in Francia

Un ko che fa rumore e che fa nascere qualche perplessità in merito alla tenuta psicofisica di Carlos Alcaraz. Le Atp Finals sono a rischio

Dopo una stagione a dir poco sensazionale che gli ha consentito di riguadagnare il primo posto nel ranking Atp a spese del suo grande rivale e amico Jannik Sinner, Carlos Alcaraz è andato incontro a una sconfitta a dir poco clamorosa e del tutto inopinata.

Nel match valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi, torneo indoor di grande prestigio che si disputa nella capitale francese, il fuoriclasse spagnolo è stato eliminato dal 30enne Cameron Norrie.

L’atleta britannico che attualmente occupa il 31/o posto nel Ranking Atp e che ha come miglior risultato ottenuto in carriera una semifinale a Wimbledon, dopo aver perso il primo set si è letteralmente scatenato.

Grazie a un gioco estremamente vario e di qualità Norrie ha dominato seconda e terza partita approfittando dei tantissimi errori non forzati commessi da Alcaraz, apparso insolitamente nervoso e deconcentrato.

Ko pesantissimo, Alcaraz rischia il sorpasso beffa di Sinner

A causa di questa sconfitta tra l’altro Alcaraz rischia di subire una beffa atroce, il clamoroso controsorpasso di Sinner in testa alla classifica mondiale. Un’ipotesi che sembrava a dir poco improbabile fino a qualche giorno fa è ora un’opzione tremendamente concreta.

Al tennista altoatesino basterà, si fa per dire, aggiudicarsi il torneo parigino per tornare in cima al Ranking Atp. Un’eventualità che certamente non può far piacere al dominatore dell’ultima edizione degli Open degli Stati Uniti.

Il giudizio dell’ex fuoriclasse, Alcaraz non ha speranze

Al di là della sconfitta il fuoriclasse di Murcia è sembrato irriconoscibile anche sul piano del comportamento. A sottolineare tale aspetto è l’ex tennista italiano e oggi brillante commentatore, Paolo Bertolucci, che ha così parlato a Il Corriere dello Sport: “Non l’ho mai visto così fuori di sé, ha commesso una quantità di errori non da lui”.

Il giudizio di Bertolucci è netto e categorico: “Si è lamentato tutto il match che non sentiva la palla e il campo era lento, io veramente avevo letto una dichiarazione che era contento. Giornata storta di certo, ma la concentrazione era ai minimi termini“. Tanto di cappello invece a Cameron Norrie: “Ha giocato la sua onesta partita – ha concluso Bertolucci – è sempre stato un giocatore nella top ten. Molto male Alcaraz, una sconfitta veramente inattesa e che può favorire Sinner“.