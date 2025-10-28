Zanetti piomba alla Pinetina, tolta la fascia a Lautaro | Fa la fine di Icardi: ecco il nuovo capitano

Sta succedendo di tutto in casa interista: Zanetti è accorso ad Appiano Gentile per togliere la fascia a Lautaro Martinez, e ha nominato già il nuovo capitano della squadra.

La ferita per il ko di Napoli è ancora aperta, ma per l’Inter non c’è il tempo di pensare. Domani sera a San Siro i ragazzi di Christian Chivu ospiteranno, alle ore 20-45, la Fiorentina nel turno infrasettimanale. Sarà una sfida apertissima, che vede i viola volenterosi di svoltare la propria situazione dopo un terribile inizio di stagione, che piazza la squadra addirittura in zona retrocessione.

Dal canto suo la Beneamata come detto vuole reagire dopo il ko del Maradona, e proseguire nella scia di Napoli e Roma per coltivare il sogno scudetto. In quel di Appiano Gentile poi c’è il dente avvelenato per come la sconfitta con gli azzurri è maturata. Complice un calcio di rigore inesistente assegnato ai campioni d’Italia in carica sul risultato di 0-0.

In attesa di conoscere quale sarà la reazione dell’Inter domani sera però dalla Pinetina sono arrivate delle notizie a dir poco clamorose. A quanto pare infatti Javier Zanetti avrebbe interrotto l’allenamento per comunicare ai calciatori una decisione clamorosa: Lautaro Martinez non sarà più il capitano. Una scelta da non credere, arrivata per ragioni ben precise.

Caos in casa Inter: tolta la fascia a Lautaro Martinez

Dopo il match del Maradona sono ancora aperte le polemiche per quanto accaduto tra Lautaro Martinez e Antonio Conte. Tutti noi abbiamo visto le immagini dei due, arrivati alla lite, e quasi trattenuti a fatica. Una situazione che però non sembra aver fatto felice la società nerazzurra.

L’Inter vorrebbe come capitano un esempio, per così dire alla Zanetti, e non un calciatore polemico, e sempre al centro di vicende del genere, come accaduto ad esempio lo scorso anno per la bestemmia arrivata davanti alle telecamere dopo uno Juve-Inter. Ed è per questo che qualcuno ha addirittura pensato che il club possa togliere la fascia al centravanti argentino, un po’ come accaduto con Icardi qualche anno fa.

Chi sarebbe il nuovo capitano?

Sebbene di sicuro la società non sia contenta del comportamento di Lautaro, al momento non gli sarà tolta alcuna fascia.

Qualora però questo scenario si concretizzasse davvero in futuro, il nuovo capitano interista sarebbe di sicuro uno tra Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.