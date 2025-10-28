Squalificati Lautaro e Conte: interviene Simonelli in persona | Pessimo spot per il calcio italiano

Clamorosa decisione della Lega Serie A dopo quanto accaduto a Napoli: sia il tecnico azzurro che il capitano interista sono stati squalificati.

Sabato pomeriggio si è giocato il match di cartello dell’ottavo turno di Serie A. Tra Napoli e Inter è venuta fuori una partita bellissima, che ha regalato non pochi colpi di scena. Ma allo stesso modo ha fatto discutere parecchio anche per alcuni episodi arbitrali e non solo. In primis c’è stato il calcio di rigore assegnato agli azzurri, e poi trasformato da Kevin De Bruyne, che si è fatto anche male, e che ha scatenato il caos.

Il penalty in realtà è stato troppo generoso, anzi, quasi inesistente. Di Lorenzo ha infatti allargato la gamba per cercare il contatto con il calciatore avversario, e l’assistente Bindoni è caduto nel tranello, tanto da richiamare l’arbitro Mariani e convincerlo ad assegnare la massima punizione. Grave errore poi anche del Var, che al contrario non ha spinto il direttore di gara ad andare al monitor per correggere la decisione.

Oltre al caos dovuto all’arbitraggio poi, a far discutere parecchio è stata anche la lite tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. Tra i due sono volate parole grosse e gesti pesanti dopo un confronto tra le due squadre a bordo campo, che ha fatto riprendere una faida che era già nata proprio quando il tecnico salentino si trovava in nerazzurro.

Squalificati entrambi dopo i fatti del Maradona

I fatti del Maradona tra i due non sono di certo stati un bello spot per il calcio italiano, soprattutto perché la gara è stata guardata ad un pubblico che va ben oltre il nostro paese.

Ed è per questa ragione che si è pensato che la Lega Calcio potesse prendere provvedimenti nei confronti sia del mister del Napoli che del capitano interista, magari con una squalifica.

Decisione presa in Lega

Alla fine quella sulla squalifica dei due è solo una semplice ipotesi, e tale rimarrà, visto che non sembra che possano arrivare provvedimenti dalla Lega.

Ciò non toglie però che quanto accaduto non sia stato un bello spettacolo per il nostro calcio. E l’impressione è che la cosa tra Lautaro Martinez e Antonio Conte non sia finita qui.