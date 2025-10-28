Ore 10.00 di martedì 28 ottobre: Zidane torna a casa | Comolli aveva previsto tutto

Angelo Ciarletta 28 Ottobre 2025
Ore 10.00 di martedì 28 ottobre: Zidane torna a casa | Comolli aveva previsto tutto

Zidane- wikimedia- tuttocalcioestero.it

Il tecnico francese torna a casa a distanza di tantissimi anni: Comolli aveva già previsto tutto da tempo. Sarà lui il nuovo allenatore.

Quando si liberano le panchine di alcune squadre, si sa che si iniziano a muovere voci ed indiscrezioni sui possibili sostituti. Ad esempio in casa Juventus ieri mattina è arrivata la notizia del clamoroso esonero di Igor Tudor. Il tecnico croato, che non ha iniziato per niente bene la stagione a Torino, paga per la sconfitta di domenica sera allo stadio Olimpico con la Lazio.

Questa però appunto è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da tempo si parlava di un suo possibile addio, che è arrivato dopo il ko in terra romana. E adesso, come spiegato in precedenza, le voci sul futuro della panchina juventina si susseguono a dismisura. Per ora l’allenatore sarà Brambilla, che gestirà la squadra contro l’Udinese. Ma il suo ruolo sarà solo quello di traghettatore fino a che non si sceglierà un nuovo mister.

Ad oggi il favorito per sostituire l’ex difensore sembra essere Luciano Spalletti, con cui ci sarebbero già i primi contatti. Allo stesso modo però restano vive le piste che portano a Roberto Mancini e Raffaele Palladino. Già in queste ore potrebbero arrivare delle importanti novità dalle parti della Continassa.

Scelta fatta: Zidane sarà il nuovo allenatore

Quando si parla del futuro della panchina bianconera però è ovvio che un altro nome che acquisisce sempre grande consenso è quello di Zinedine Zidane. Legato al mondo Juve per ciò che ha fatto da calciatore, Zizou da sempre ha parlato apertamente di un suo possibile ritorno a Torino.

Ed è chiaro che con l’esonero di Tudor questa opportunità è venuta a galla. Ma alla fine nemmeno questa volta l’ex allenatore del Real Madrid farà ritorno nel mondo juventino.

Zinedine Zidane- fonte wikimedia commons- tuttocalcioestero.it

Comolli ha previsto ogni cosa

Con tutta probabilità nella testa del dg Damien Comolli sarà arrivata l’idea di provare a chiamare Zidane. Alla fine però il dirigente era già a conoscenza del suo futuro.

Infatti da tempo ormai si parla di un possibile ritorno a casa per lui, in Francia, alla guida della nazionale, cosa che potrebbe quasi sicuramente concretizzarsi dopo i prossimi Mondiali di calcio.