Nuovo allenatore Juventus, caccia all’erede di Tudor | Comolli incontra Spalletti

La Juventus ha scelto di esonerare Igor Tudor dopo la sconfitta in casa della Lazio. Il nome più caldo è quello di Luciano Spalletti, c’è l’incontro con Comolli.

La sconfitta esterna in casa della Lazio è costata la panchina ad Igor Tudor in casa Juventus. Il primo esonero stagionale della Serie A è arrivato dalla Vecchia Signora, reduce da una serie di otto gare senza vittorie tra campionato e Champions League.

Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale, la dirigenza bianconera ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex difensore croato. Momentaneamente la guida tecnica della Juventus è stata affidata a Brambilla, allenatore della Next Gen. Il tecnico guiderà i bianconeri nella delicata sfida interna contro l’Udinese. Gara che assume i contorni di sfida decisiva per non perdere ulteriore terreno con le zone nobili della classifica.

Fuori dal campo si gioca invece un’altra partita fondamentale, quella per la nomina ufficiale del nuovo allenatore. In prima fila c’è Damien Comolli che sembra aver sciolto le riserve ed individuato l’erede di Igor Tudor in Luciano Spalletti.

Dopo il Napoli, con cui ha vinto lo scudetto due anni fa, e la non esaltante esperienza in Nazionale, il tecnico di Certaldo è il nome in cima alla lista del club bianconero.

Spalletti erede di Tudor: incontro con Comolli

Le indiscrezioni già parlano di una richiesta dell’ex CT di un contratto fino al 2028. Mentre la Juve sembra intenzionata ad una durata più breve in prima battuta. Proprio in queste ore andrà in scena l’incontro tra il tecnico toscano ed il dirigente francese della Vecchia Signora.

La giornata di oggi si preannuncia dunque decisiva per il futuro della panchina bianconera. Dopo due esoneri consecutivi la Juve vuole invertire la rotta ed affidarsi ad un profilo di prima fascia, individuato nell’esperto tecnico toscano.

Le ultime su Spalletti allenatore della Juve

Dopo i primi contatti di ieri oggi si entra nel vivo della trattativa. In seguito all’incontro con Comolli si capirà di più sulla nomina di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava assurdo.

Intanto si è schierata anche una leggenda juventina, come Gigi Buffon, che ha promosso con entusiasmo la scelta eventuale dell’ex CT.