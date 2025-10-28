Il Milan e una Champions in bacheca, poi la sua vita diventa un incubo | Colpevole di omicidio colposo

Una carriera costellata di successi, tra cui la Champions League e la Coppa Intercontinentale, ed un passaggio intenso nel Milan. La sua vita segnata dall’accusa di omicidio colposo.

La storia del calcio è ricca di stelle che fuori dal campo destano scandalo e bufera. Non è raro imbattersi in campioni assoluti sul terreno da gioco, che finiscono dietro le sbarre per una condotta non prettamente esemplare. Uno degli ultimi esempi ci porta a guardare a quanto accaduto a Robinho.

L’ex attaccante brasiliano, al Milan dal 2010 al 2014, è stato condannato a 9 anni di carcere per stupro dal Tribunale di Milano. L’ex calciatore sta attualmente scontando la pena in patria, ed è solo uno dei più recenti esempi di vecchie conoscenze della Serie A finite dietro le sbarre.

Un altro connazionale dell’ex attaccante, ovvero Dani Alves, è stato condannato ad un anno di carcere per il medesimo reato. L’ex Juventus è stato denunciato da una ragazza vittima di abusi in una discoteca di Barcellona.

Riavvolgendo il nastro della storia è impossibile poi dimenticare la vicenda che coinvolse Diego Maradona. L’ex numero dieci del Napoli e dell’Argentina venne condannato a due anni di detenzione ad inizio anni ’90. Prima la stella venne trovata in possesso di droga, poi ha sparato colpi d’arma da fuoco verso alcuni cronisti appostati nei pressi della sua villa.

Ex attaccante del Milan accusata di omicidio colposo

Tornando alle vicende che coinvolgono ex calciatori del Milan è impossibile non parlare di quanto accaduto a Patrick Kluivert. L’attaccante olandese è rimasto in rossonero solo una stagione, dove è riuscito a segnare 6 reti in 27 partite di campionato. Le aspettative sul suo conto erano più alte, considerato che aveva vinto tutto con l’Ajax.

Proprio in Olanda ci porta la vicenda che lo ha visto accusato di omicidio colposo. Ecco la cronaca dei fatti dell’epoca.

Kluivert e la condanna per omicidio colposo

All’epoca dei fatti il calciatore era ventenne e venne coinvolto in un incidente stradale in Olanda. La vittima era un impresario teatrale di Amsterdam. Il bomber dell’Ajax stava guidando oltre il limite di velocità, circostanza che lo portò alla condanna.

Per lui però niente carcere, ma 240 ore di servizi sociali, che prestò in seguito presso un ospizio. La vicenda ebbe un grande eco mediatico in Europa.