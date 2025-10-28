Ho troppo male, do forfait: Sinner costretto a rinunciare | Nemmeno l’antidolorifico lo ha aiutato

Jannik Sinner costretto ad alzare bandiera bianca per il troppo dolore. Stavolta non si tratta di problemi muscolari, ecco cosa è successo.

Dopo due anni Jannik Sinner è tornato a vincere il torneo ATP 500 di Vienna. Il successo in terra austriaca gli ha permesso di accorciare le distanze dal numero uno del ranking mondiale, Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha risposto sul campo alle polemiche ed ai dubbi accumulati di recente nell’opinione pubblica italiana.

Le controversie sono esplose dopo il rifiuto del classe 2001 a partecipare alla Coppa Davis con l’Italia. Non solo dal mondo tennistico o sportivo, si sono levate diverse accuse nei confronti dell’altoatesino. Addirittura il Codacons è intervenuto, invocando per il numero due al mondo la revoca dei titoli dopo il no alla nazionale di tennis.

Sinner ha anche spazzato via i dubbi sulla propria tenuta fisica e mentale. Il ritiro a Shanghai per via dei problemi muscolari aveva fatto tanto rumore, in un torneo aspramente criticato per le condizioni metereologiche che mettevano a rischio la tenuta degli atleti per via delle alte temperature e della scarsa qualità dell’aria.

Dopo essersi parzialmente riscattato al Six King Slam, esibizione di lusso in Arabia Saudita, dove ha sconfitto Carlos Alcaraz in due set, l’altoatesino ha ridotto il divario con la prima posizione del ranking in Austria. La vittoria su Zverev in una tirata finale gli ha permesso di recuperare 500 punti sull’amico e rivale spagnolo.

Allarme Sinner: le condizioni fisiche fanno paura

Ora con il Masters 1000 di Parigi pronto ad entrare nel vivo la distanza tra Sinner ed Alcaraz è di appena 740 punti. Qualora l’altoatesino riuscisse a vincere il torneo francese, ed al contempo lo spagnolo non superi i quarti di finale, Sinner si ritroverebbe momentaneamente in vetta al ranking ATP.

Ma dietro al successo arrivato in Austria c’è stata una foto che ha fatto il giro del web. Questo scatto mostra le condizioni durissime a cui il fisico del tennista azzurro è stato costretto durante il torneo di Vienna.

Sinner segnato dal dolore: la foto da Vienna è virale

Parliamo di una foto che ha fatto il giro del web e su Instagram è stata rilanciata anche dall’account SportFanPage. Dietro il successo dell’altoatesino in Austria si nascondono tanti sacrifici a livello fisico.

Nel momento di festeggiare la vittoria Sinner ha alzato la mano destra al cielo, mostrando un arto devastato dalla racchetta. La foto della mano segnata in modo evidente ha mostrato quanti sacrifici e dolori si nascondono dietro la carriera del tennista altoatesino.