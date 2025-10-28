Ho compensato l’errore: l’arbitro Colombo ha confessato | Indagini dell’ufficio inchiesta su Lazio-Juventus

Svolta clamorosa dopo Lazio-Juve di domenica sera: l’arbitro Colombo ha confessato di aver commesso un errore, e di aver compensato poco dopo. L’ufficio inchiesta apre le indagini sulla partita.

Domenica sera si è consumata per la Juventus la terza sconfitta consecutiva. I bianconeri, reduci appunto dai ko con Como e Real Madrid, sono arrivati allo stadio Olimpico per reagire e portare a casa i tre punti. E invece le cose non sono andate propriamente così. Dopo un inizio molle della Vecchia Signora, gli Aquilotti passano in vantaggio grazie ad un tiro da fuori di Basic.

I bianconeri provano a reagire, ma non riescono a creare grossi grattacapi a Provedel, se non con un paio di azioni da cross nel finale di partita, neutralizzate al meglio dal portiere. La sconfitta è costata cara a Igor Tudor, che ieri mattina è stato esonerato in tronco dalla società.

Detto ciò, è chiaro che nemmeno nella sfida disputatasi in terra romana sono mancate le polemiche arbitrali, in un turno di campionato che ha presentato tantissimi errori. Ed è proprio dalla gara dell’Olimpico però che in queste ore sono arrivate delle novità a dir poco clamorose. A quanto pare infatti l’arbitro Colombo avrebbe addirittura compensato alcuni errori, permettendo all’ufficio inchiesta di aprire le indagini sulla partita.

Gli errori gravi in Lazio-Juventus

Tralasciando la gestione della partita, l’arbitro Colombo in Lazio-Juventus si è reso protagonista di almeno due errori pesanti. Il primo contro i biancocelesti. McKennie, dopo aver steso un avversario lanciato in azione di contropiede, non ha ricevuto il secondo giallo e la seguente espulsione.

D’altro canto, qualche minuto più tardi, la situazione si è invertita, e il direttore di gara, non aiutato nemmeno dal VAR, non ha fischiato un netto calcio di rigore per fallo di Gila su Conceicao. Ma è proprio questo sbaglio che ha aperto una sorta di ipotesi sull’operato di Colombo.

Colombo ha compensato i due errori

Secondo diverse opinioni di tifosi e addetti ai lavori, Colombo non ha assegnato il calcio di rigore alla Juventus in quanto si è reso conto di aver commesso un errore già nel non aver espulso McKennie.

Dunque, per non penalizzare troppo la Lazio, ha deciso di compensare lo sbaglio in questo modo. Una situazione surreale, quasi da ufficio inchiesta.