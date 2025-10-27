Terremoto Fiorentina: Dzeko cacciato dal Viola Park | Licenziamento per giusta causa

Aria di tempesta in casa Fiorentina: Dzeko ha mandato su tutte le furie sia la dirigenza che l’allenatore Stefano Pioli: sanzioni in arrivo

Un avvio di stagione disastroso, di certo di gran lunga inferiore alle aspettative in casa Fiorentina. Neanche il più pessimista dei tifosi viola avrebbe mai immaginato di vivere un inizio di campionato del genere, soprattutto in seguito a una campagna acquisti estiva che tutti gli esperti di mercato hanno definito di alto livello.

La rosa è stata puntellata con nuovi innesti in tutti i reparti e in seguito allo shock provocato dalle dimissioni presentate da Raffaele Palladino, la società ha chiamato un allenatore di prestigio e di grande esperienza come Stefano Pioli.

C’erano tutti i presupposti per vedere una Fiorentina grande protagonista sia in Serie A che in Conference League. Invece soprattutto in campionato i viola hanno offerto pessime prestazioni sul piano del gioco e una serie di risultati degni di un film dell’orrore.

Anche l’obiettivo minimo fissato dal presidente Rocco Commisso alla vigilia del campionato, la qualificazione in Europa League, è in questo momento lontano anni luce. Insomma, un vero e proprio incubo colorato di viola.

Dzeko fa arrabbiare tutti, via già a gennaio

Come se non bastassero tutti i problemi evidenziati in questo primo segmento di stagione è arrivato lo sfogo improvviso e tutt’altro che gradito di Edin Dzeko: parole di fuoco quelle pronunciate dal 39enne ex centravanti di Roma ed Inter subito dopo la gara di Conference vinta 3-0 contro gli austriaci del Rapid Vienna.

Il bomber bosniaco, peraltro andato a segno all’inizio del secondo tempo, nelle dichiarazioni del dopo partita ha lanciato una frecciata molto pesante nei confronti di Stefano Pioli: “Le punte segnano poco in questa squadra: potrei dire tante cose ma non voglio. Se giochiamo in due davanti facciamo la differenza, ma a decidere è il tecnico“.

Parole di fuoco, tifosi sconvolti

Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato che non ha affatto gradito le critiche di Dzeko: “Edin sa che devo fare delle scelte e lui deve farsi trovare pronto. Dzeko è un giocatore forte ma se non condivide le mie scelte sa dov’è il mio ufficio“.

Insomma, volano gli stracci in riva all’Arno: la Fiorentina rischia così di compromettere già ora una stagione iniziata sotto auspici ben diversi. L’unica medicina per uscire dalle difficoltà sono i risultati, i tifosi viola sperano in un’inversione di rotta.