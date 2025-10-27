Premier League, più spendi e più perdi: 500 milioni di euro non bastano, Liverpool in caduta libera

Nonostante il mezzo miliardo di euro abbondante investito l’estate scorsa sul mercato i Reds hanno già rimediato 4 ko in campionato

Ha impressionato gli addetti ai lavori e gli esperti di mercato di tutta Europa. Quello che ha fatto il Liverpool campione d’Inghilterra in carica l’estate scorsa non ha precedenti nella storia del calcio: oltre 500 milioni di euro investiti nella campagna acquisti più dispendiosa di sempre.

Il club della Mersey non ha davvero badato a spese per mettere a disposizione del tecnico, l’olandese Arne Slot, un organico di altissimo livello. La dirigenza dei Reds ha cercato in particolare di rinforzare la squadra dalla trequarti in su.

Ad Anfield Road sono arrivati giocatori di classe internazionale come il fantasista tedesco Florian Wirtz e due degli attaccanti più ambiti in campo internazionale come il francese Hugo Ekitike e lo svedese Alexander Isak.

Acquisti a dir poco sensazionali che dovevano preludere alla costruzione di una squadra imbattibile o quasi e destinata a concedere uno scontato bis in Premier League. Invece il campo ha emesso, almeno in questo primo segmento di stagione, un verdetto a dir poco sorprendente.

Liverpool nei guai, la Premier è già compromessa

Nelle 9 giornate disputate da metà agosto in poi Salah e compagni hanno conquistato appena 15 punti frutto di 5 vittorie e ben 4 sconfitte: un ruolino di marcia pessimo, alla luce della straordinaria qualità della rosa e del livello altissimo di tutti i singoli che la compongono.

Il primo posto in classifica, attualmente occupato dall’Arsenal, è distante 7 lunghezze. Un divario inaccettabile certificato dai numeri che non rispecchiano affatto il valore della rosa e le aspettative di dirigenti, tifosi e osservatori.

I numeri inchiodano i Reds, i tifosi sono increduli

I dati relativi a gol fatti e subiti inchiodano i campioni d’Inghilterra alle proprie responsabilità: le 16 reti realizzate dimostrano la bontà del reparto offensivo ma i 14 incassati denotano una fragilità difensiva del tutto inattesa. Un problema, quello dei troppi gol subiti, che Slot dovrà risolvere in tempi brevissimi.

La stagione deve ancora entrare nel vivo ma dopo 4 sconfitte consecutive la riconquista del titolo nazionale sembra già una chimera. Più confortante il rendimento espresso finora dal Liverpool in Champions: due vittorie e una sconfitta in tre match giocati rappresentano un bottino sufficiente. I 500 milioni investiti dalla società non possono andare in fumo, la società non può tollerare un numero così elevato di sconfitte.