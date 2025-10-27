L’arbitro ha dimenticato il regolamento: Milan-Pisa si rigioca | La FIGC cerca una data

Luca Zufferli ha diretto la sfida tra Milan e Pisa: alcune sue discutibili decisioni potrebbero portare a non omologare il risultato di 2-2

Era solo questione di tempo. Ed ecco che puntualmente dopo le prime giornate di campionato di Serie A all’insegna di una relativa tranquillità iniziano ad infuriare le polemiche innescate dagli errori, veri o presunti che siano, compiuti dai direttori di gara.

A tenere banco nell’ultimo fine settimana in occasione dell’8/a giornata di campionato è stato soprattutto l’arbitraggio della sfida tra Milan e Pisa andata in scena venerdì scorso al Meazza. Per la cronaca il match è finito in parità, un 2-2 che ha premiato l’ottima prestazione dei ragazzi di Gilardino.

A scatenare le veementi proteste di milioni di tifosi, ovviamente non rossoneri, la direzione di gara di Luca Zufferli, il fischietto della sezione di Udine le cui decisioni sono state aspramente discusse da commentatori ed ex arbitri.

Dei tanti episodi contestati, soprattutto dai pisani, il più controverso è senza dubbio il gol del momentaneo 1-0 a favore del Milan realizzato dopo appena 7 minuti da Rafael Leao in occasione del quale ha fatto discutere il fuorigioco non considerato influente di Strahinja Pavlovic.

Milan-Pisa, impossibile non fischiare: ripetizione della gara in vista

Sulla conclusione dalla lunga distanza dell’attaccante portoghese, molto più simile a un cross rasoterra che a un tiro vero e proprio, è evidente come il difensore serbo cerchi di deviare il pallone e di indirizzarlo in porta.

Un movimento che ha ingannato il portiere del Pisa, il croato Andreas Semper. Una posizione di offside attivo e tutt’altro che ininfluente ma che né i due segnalinee né tanto meno gli addetti al VAR hanno ritenuto di dover segnalare.

La spiegazione non lascia dubbi, tifosi infuriati

A dare conferma del clamoroso errore commesso da direttore di gara e responsabili AVAR è stato Gianpaolo Calvarese, ex arbitro della sezione di Teramo diventato un opinionista televisivo particolarmente apprezzato.

Commentando l’episodio attraverso il suo account Instagram Calvarese ha sottolineato proprio il movimento compiuto da Pavlovic e il suo totale coinvolgimento nell’azione del gol del Milan. Pertanto la rete andava annullata senza se e senza ma. Ciò detto è impossibile come richiesto da parecchi tifosi che la gara venga ripetuta: l’errore dell’arbitro Zufferli non prevede infatti la mancata omologazione del risultato da parte del Giudice Sportivo.