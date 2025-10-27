Il calcio italiano si sveglia di soprassalto, c’è il comunicato del club | “Ritiro ufficiale dal campionato”

Brusco risveglio per il calcio italiano. Il club si è ufficialmente ritirato dal campionato, cambiano calendario e classifica. Ecco il comunicato che spiega tutto.

Non c’è pace per il calcio italiano in questa stagione. Se pochi giorni fa aveva fatto rumore la vicenda della Juve Stabia in Serie B, ora c’è un ritiro ufficiale da affrontare in campionato. Il club ha comunicato tramite i propri canali social che la stagione di fatto si è già conclusa.

Tornando alla vicenda del club campano, attualmente settimo in Serie B, la Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione controllata. Il provvedimento arriva dopo le indagini della Direzione Nazionale Antimafia, su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione della società.

Una decisione che ha scosso il calcio italiano, non nuovo a questo tipo di provvedimenti. Le indagini si sono concentrate su vari livelli, dalla sicurezza allo stewarding, passando per la logistica e la biglietteria. In questi settori ci sarebbe stata la forte influenza dei clan criminali locali secondo gli investigatori.

Una situazione molto simile a quanto avvenuto ad un’altra piazza popolare del Sud Italia, come il Foggia. Anche la società rossonera è finita in amministrazione controllata la scorsa estate, in seguito a violenze ed intimidazioni anche nei confronti del Presidente del club.

Nuovo caos nel calcio italiano: ritiro ufficiale dal campionato

Le autorità locali e gli organi di giustizia sportiva hanno molto lavoro da fare in questa stagione calcistica. Ed oltre ai casi di infiltrazioni criminali all’interno del club, ora c’è un altro caso scoppiato nelle serie minori. Una delle squadre di vertice ha annunciato di aver già chiuso la stagione.

A ritirarsi ufficialmente dal campionato di Eccellenza è stato il Matera Città dei Sassi. In un lungo comunicato la presidenza ha spiegato i motivi della scelta più estrema, in un momento in cui la squadra era al quarto posto in classifica.

Annuncio ufficiale: il Matera CDS si ritira dal campionato

L’ASD Matera Città dei Sassi ha comunicato ufficialmente il ritiro dal campionato di Eccellenza lucana. Si pone così fine ad una storia sportiva lunga cinque anni. Il presidente Ragone aveva già annunciato l’impossibilità di seguire il progetto a fine settembre, ma l’attesa offerta per continuare sotto un’altra gestione non è arrivata.

Nel comunicato si legge: “La stagione si ferma qui. Procederemo alle pratiche federali e allo svincolo di tutti gli atleti.“