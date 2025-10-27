I tempi sono maturi: Roberto Baggio presidente della FIGC | Si aspettano solo le dimissioni di Gravina

Cambiamento epocale ai vertici della FIGC, con il nome di Roberto Baggio che accende le fantasie dei tifosi italiani. Ora si attendono solo le dimissioni di Gabriele Gravina.

Non si respira un’aria serena intorno ai vertici della FIGC. Tante ombre aleggiano sul ruolo di Gabriele Gravina, presidente della federazione italiana dal 2018. Gli scarsi risultati della Nazionale azzurra, ma non solo, hanno accesso malumori negli appassionati calcistici del nostro paese.

L’Italia ha fallito le qualificazioni ai Mondiali del 2018 e del 2022. Ed anche la strada verso l’edizione nel 2026 è decisamente in salita per la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista, e campione del mondo nel 2006, è stato scelto dai vertici federali dopo l’esonero di Luciano Spalletti.

L’addio in anticipo al tecnico ex Napoli è arrivato proprio in seguito al pessimo debutto dell’Italia alle qualificazioni per i Mondiali della prossima estate. La sconfitta per 3-0 arrivata sul campo della Norvegia ha complicato il cammino per la prossima edizione del torneo iridato, ed è costata anche la panchina all’ex CT.

Qualora l’Italia dovesse fallire per la terza volta la qualificazione al Mondiale, circostanza mai avvenuta nella storia azzurra, appare scontata la separazione da Gabriele Gravina. Ed ora spunta una speciale iniziativa, che mira ad anticipare i tempi e punta ad una leggenda del calcio italiano come erede del dirigente, ovvero Roberto Baggio.

Roberto Baggio al posto di Gravina: ribaltone FIGC

Negli ultimi sette anni la Nazionale ha sì vinto l’Europeo disputato nel 2021 con Mancini in panchina, ma nel resto delle competizioni c’è stato un flop assoluto. Oltre ai due Mondiali mancati, nell’ultimo Europeo gli azzurri sono usciti agli ottavi di finale.

Ora con la qualificazione ai Mondiali di Messico, Canada e Stati Uniti ancora in bilico, nasce la proposta di anticipare l’addio con Gabriele Gravina. Il naturale erede designato alla presidenza della FIGC è Roberto Baggio.

Rivoluzione FIGC: spunta la petizione per Baggio sul web

Come detto, qualora l’Italia fallisca la terza qualificazione ai Mondiali di fila, Gravina non avrebbe altre opzioni che lasciare la federazione. Nel frattempo sulla piattaforma Change.org, è spuntata una petizione dal titolo netto: “ Via Gravina, Roberto Baggio presidente della FIGC.”

La proposta, che sta raccogliendo adesioni sul web, punta il dito sugli scarsi risultati dell’Italia e non solo. Gravina viene incolpato anche di non aver attuato le riforme promesse per rinfrescare il movimento tricolore. Inoltre viene condannata la gestione del VAR e della giustizia sportiva in Italia. Anche le vicende giudiziarie di Gravina, indagato per autoriciclaggio legato a diritti TV, spingono la platea ad invocare il nome di Roby Baggio.