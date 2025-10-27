Del Piero lancia il microfono in aria: lite furiosa a Sky | “È questione di professionalità”

Alex Del Piero scatenato in diretta a Sky. Ecco cosa è successo tra l’ex capitano della Juventus e il conduttore televisivo a margine della gara dei bianconeri.

Dopo una carriera calcistica all’insegna dei successi con la Juventus e con l’Italia, Alessandro Del Piero è da tempo un apprezzato volto calcistico in tv. L’ex capitano spesso analizza con spirito critico le vicende della squadra bianconera, che non sta passando un periodo di forma ottimo in questa prima parte di stagione.

In seguito al pareggio a reti bianche tra Juve e Milan ad esempio, l’ex numero 10 bianconero ha bacchettato a suo modo Igor Tudor. Del Piero evidenziò come la Vecchia Signora avesse le idee poco chiare in attacco, invitando il tecnico ad individuare un undici titolare definitivo, per non perdere identità.

Dopo il pareggio con i rossoneri sono però arrivate due sconfitte consecutive per la Juventus. Prima in campionato, contro il Como di Guardiola, poi in Champions League, di misura in casa del Real Madrid. I bianconeri sono usciti sconfitti dal Bernabeu per una rete a zero, rimandando l’appuntamento con la prima vittoria europea in questa stagione.

Nello stadio del Real Madrid, che nel 2008 lo tributò con una memorabile standing ovation, c’era anche Alex Del Piero. L’ex Juve era presente nei panni di inviato di Sky Sport, ed ha anche ricevuto in regalo la maglia di Mbappé dalla società di casa.

Del Piero e il siparietto in diretta su Sky dal Bernabeu

Prima della gara ai microfoni di Sky Sport, ed in compagnia di un’altra leggenda juventina come Giorgio Chiellini, Del Piero ha analizzato il momento di forma e le prospettive della squadra bianconera. L’ex capitano ha invocato “Il fuoco negli occhi” per i giocatori della Juventus.

Ma, oltre alla precisa analisi tattica, i tifosi sono stati coinvolti in un vero e proprio siparietto che ha coinvolto la bandiera bianconera e lo studio Sky.

Del Piero scherza in diretta con lo studio Sky: l’inviato nel mirino

Come diffuso sulla pagina Facebook ‘Ne parlamo ar clab’, mentre Alex Del Piero e Giorgio Chiellini si trovavano a bordocampo il conduttore di Sky Sport, Mario Giunta, ha chiesto all’ex bianconero se fosse presente l’inviato dell’emittente.

Giunta chiede a Del Piero: “C’è Guardalà in zona, Ale?“, e la risposta spassosa arriva subito: ” Giunta, qui siamo professionali eh! Mica devi anticipare le cose! Guardalà c’è, c’è.” Un siparietto che ha generato ilarità tra studio e bordocampo.